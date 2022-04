Scomparsa professoressa Di Russo, il cordoglio di Ferrara e Di Cesare

CHIETI – “Siamo sinceramente addolorati per la perdita della professoressa Marisa Di Russo, fondatrice a Chieti del Centro studi dedicato ad Alessandro Valignano e studiosa di cultura giapponese, una passione che l’aveva portata ad essere anche presidente dell’Associazione Giappone in Abruzzo, nonché animatrice di più iniziative volte allo studio e alla conoscenza della cultura orientale – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Cultura, Paolo De Cesare – Un legame, quello che ha particolarmente unito la città alla professoressa, che nasce anche dalla particolare storia del gesuita teatino, oggi ricordato nei luoghi dove ebbe occasione di vivere come missionario e, grazie a lei più conosciuto e celebrato a Chieti e in Italia, dove fino a qualche anno fa ben poco si sapeva di questo importante esploratore della fede e dei popoli nato a Chieti. Alla famiglia giunga l’abbraccio dell’intera Amministrazione e della città, sarà nostra cura portare avanti il lavoro della professoressa, insieme alla celebrazione del nostro illustre concittadino, impegno che è di certo anche il miglior modo per ricordarla”.

