Scomparsa di Gianfranco D’Ascanio, i messaggi di cordoglio

REGIONE – “Gianfranco D’Ascanio ha rappresentato la serietà, l’onestà, la lungimiranza, la capacità, la competenza e soprattutto la passione, prestata alla politica come all’impegno umano. Oggi tutti noi perdiamo un amico, un fratello, un padre, e resta il rimpianto per il contributo immenso che ancora avrebbe potuto dare allo sviluppo e alla crescita delle giovani generazioni così come del nostro territorio, di Pescara e dell’Abruzzo”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la scomparsa prematura di Gianfranco D’Ascanio, ex vicesindaco di Pescara negli anni della seconda giunta Pace, consigliere provinciale, e soprattutto coordinatore cittadino e provinciale negli anni di Alleanza nazionale.

“La notizia della morte di Gianfranco D’Ascanio è arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno – ha detto il Presidente Sospiri – e il dolore è immenso, tangibile, incontenibile. Gianfranco è stato un brillante amministratore del nostro territorio, sia in provincia che su Pescara, dove ha ricoperto la carica di vicesindaco negli anni delle scelte strategiche per la città, gli anni in cui con l’onorevole Nino Sospiri, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici e Presidente del Consiglio comunale, Pescara ha fatto il salto di qualità, con l’acquisizione delle aree di risulta dalle Ferrovie, l’acquisizione dell’Aurum, oggi fulcro centrale della vita culturale della nostra regione, con il varo del nuovo Piano regolatore, dell’avvio dei primi grandi progetti urbanistici che hanno progressivamente cambiato il volto dell’intero territorio. Gianfranco, con la sua delega alle finanze, era l’uomo capace di trovare la giusta quadra, l’equilibrio più opportuno, portando avanti in maniera pacata ma ferma la sua fetta di trattativa per centrare l’obiettivo. Aveva la capacità di parlare con la stessa persuasiva decisività con i ministri come pure con i ragazzi, con gli studenti, con i quali amava confrontarsi, dialogare, perché sapeva che la formazione dei giovani è fondamentale per indirizzare, per aiutare gli stessi ragazzi a costruirsi in maniera autonoma idee e opinioni. E poi Gianfranco era il simbolo della fiducia, della lealtà, della franchezza, dell’amicizia che supera ogni cosa – ha rimarcato il Presidente Sospiri -: ha legato la propria vita politica e partitica a quella dell’onorevole Nino Sospiri, decidendo in maniera irrevocabile di chiudere la sua esperienza politica con la scomparsa di Nino, per il quale è stato il fratello, l’amico, il confidente, il braccio destro, nella vita e nell’attività amministrativa. Tante volte ha ricevuto sollecitazioni per rientrare in maniera attiva e per assumere cariche, ogni volta ha serenamente e cortesemente rifiutato, ritenendo conclusa una stagione e dedicandosi anima e corpo alla famiglia che ha adorato sopra ogni cosa, la carissima moglie, scomparsa anche lei qualche anno fa, ai due ragazzi, e oggi al nipotino nato appena un mese fa, la grande gioia della vita che ha avuto il dono di assaporare. Oggi Gianfranco ci lascia la sua grande eredità di uomo, di idee, di fratellanza, alla sua famiglia va il nostro pensiero, il cordoglio più profondo, e il dolore per un’assenza tangibile”.

Il cordoglio del sindaco Carlo Masci

Appreso della notizia della scomparsa di Gianfranco D’Ascanio, avvenuta nella notte, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Questa mattina ho ricevuto una notizia tragica: Gianfranco D’Ascanio nella notte ci ha lasciato, cominciando il suo lungo cammino verso l’eternità. La mia mente è tornata subito indietro di qualche anno, al periodo del sindaco Carlo Pace, quando Gianfranco era il punto di riferimento politico e amministrativo di Alleanza Nazionale, era la persona più vicina all’onorevole Nino Sospiri. Quanti confronti, quanti discorsi, quante nottate, quante decisioni difficili da prendere. Gianfranco è stato sempre il punto di equilibrio, una persona seria, con dei valori forti, un uomo di buon senso, innamorato della Politica vera, legato alla famiglia e al suo territorio. In quegli anni abbiano cementato un’amicizia fatta di reciproca stima e di idee comuni. Pescara oggi è più povera, Pescara oggi perde un galantuomo, una persona perbene. Io perdo un amico sincero. Mi stringo ai suoi cari con tutto l’affetto che ho avuto per Gianfranco”.

Il cordoglio di Antonelli e D’Incecco

“L’improvvisa e prematura scomparsa di Gianfranco D’Ascanio rappresenta una perdita dolorosissima non solo per la sua famiglia ma per l’intera comunità pescarese. Era stato dirigente provinciale e regionale della destra politica in una stagione di grandi trasformazioni cui aveva contribuito da protagonista serio, capace, leale, appassionato e coerente, il vero braccio destro di Nino Sospiri, all’epoca leader indiscusso del MSI prima e di Alleanza Nazionale successivamente. Nelle istituzioni aveva ricoperto l’incarico di consigliere provinciale e di vice Sindaco di Pescara, con una esperienza di amministratore straordinariamente competente nelle materie finanziarie, come probabilmente nessun altro nella storia del Comune. Gianfranco è stato davvero un uomo perbene e anche quando lasciò la politica lo fece in “punta di piedi”, con uno stile personale perfettamente in linea con il suo vivere quotidiano. Più generazioni della destra politica, che ebbero il privilegio di collaborare con Lui, oggi lo piangono sinceramente stringendosi affettuosamente ai suoi cari. Ciao Gianfranco, mancherai a tutti noi!”.

“A nome di tutto il partito di Fratelli d’Italia, esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Gianfranco D’Ascanio, rappresentante di rilievo delle destra pescarese ed ex vicesindaco del capoluogo. Pescara e l’Abruzzo perdono innanzitutto un uomo serio e ammodo, oltreché un politico autorevole e di spessore che è stato in grado di essere un importante punto di riferimento per il suo territorio”. Così, in una nota congiunta, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Guerino Testa ed i segretari regionale e provinciale del partito, Etelwardo Sigismondi e Stefano Cardelli.