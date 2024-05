MARTINSICURO – È con grande tristezza che l’Associazione Operatori Turistici Martinsicuro e Villa Rosa annuncia la scomparsa dell’amato albergatore e balneatore Ettore Muscella.

Ettore è stato una figura iconica nel settore turistico locale, un uomo la cui dedizione e passione ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. Con il suo impegno instancabile e la sua visione avanguardista, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. La sua gentilezza, la sua generosità e il suo sorriso contagioso rimarranno per sempre nei nostri ricordi.

Ettore era molto più di un collega: era un amico, un mentore e un punto di riferimento per tutti noi. La sua assenza sarà profondamente sentita non solo nel nostro settore, ma in tutta la comunità di Martinsicuro e Villa Rosa. In questo momento di dolore e di lutto, estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Muscella. Che possano trovare conforto nei ricordi dei bei momenti trascorsi insieme e nella consapevolezza che Ettore ha lasciato un’eredità preziosa che vivrà per sempre nei nostri cuori. Rendiamo omaggio alla straordinaria vita e al contributo eccezionale di Ettore Muscella al settore turistico e alla nostra comunità.

Il suo spirito vivrà attraverso il nostro impegno nel portare avanti il suo lavoro e nel mantenere viva la sua eredità.

Con affetto e riconoscenza, L’Associazione Operatori Turistici Martinsicuro e Villa Rosa.