Scomparsa Emiliano Giancristofaro, il cordoglio di Di Giuseppantonio

FOSSACESIA – “Mi addolora la scomparsa di Emiliano Giancristofaro, per noi tutti un esempio nelle battaglie in difesa del patrimonio artistico e ambientale dell’Abruzzo. Un uomo di un’intelligenza unica, appassionato studioso, scrittore e una tra le migliori penne giornalistiche della nostra regione”. Ricorda così l’etnologo, saggista e studioso del folklore locale e professore, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

“A lui mi legano tantissimi ricordi, soprattutto legati ai confronti che ho avuto come Sindaco e Presidente della Provincia di Chieti per la tutela e la difesa delle nostre testimonianze artistiche e naturali, tanto di Fossacesia, che di altre località del chietino. Erano confronti nei quali rimanevi incantato dalla sua preparazione ma anche dalla sua passione, che ti contagiavano e al contempo dimostravano un grande amore per la sua terra – conclude Di Giuseppantonio -. A nome personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità che rappresento, trasmetto le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Lucia e ai figli Lia ed Enrico”.