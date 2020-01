Scomparsa del Prof. Mario Nuzzo, il cordoglio del sindaco D’Alberto

TERAMO – Sulla scomparsa del Prof. Mario Nuzzo, avvenuta la mattina del 2 gennaio 2020, è intervenuto il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto: “Insegnante incomparabile per più generazioni di studenti della nostra Università, il professor Mario Nuzzo, è stato altresì figura che molto ha dato alla nostra città. La competenza in materia giuridica, la capacità in termini di visione strategica, l’intelligenza operativa tradotta in concretezza di prospettive, hanno fatto di lui una delle principali figure degli ultimi decenni.

I tratti della sua personalità – pacatezza dei modi, signorilità dei comportamenti, austerità mai inopportuna degli atteggiamenti – sono stati esemplari e perfettamente coerenti con le alte attribuzioni a lui affidate, sia in ambito privato che nello spazio pubblico.

L’Università di Teramo si è arricchita della sua presenza, la città ha giovato della sua lungimirante visione intellettuale e pragmatica, le istituzioni si sono confrontate con la sua non comune competenza, la Fondazione Tercas ha ricevuto da lui una impronta indelebile. Con Mario Nuzzo scompare un protagonista dei nostri tempi, un uomo intimamente legato alla nostra città.

Alla famiglia indirizzo i sentimenti di cordoglio personali e della città di Teramo, esprimendo con un sentimento di condivisa e piena gratitudine, il senso del nostro affetto verso un docente dell’Università e un uomo delle istituzioni di cui a lungo sentiremo la mancanza”.