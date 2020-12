Scanno, screening di massa: il bilancio della prima giornata

SCANNO – Ottima partecipazione alla prima giornata dello screening di massa con tampone rapido antigenico a Scanno. Alla seduta di ieri pomeriggio, 4 dicembre, riservata ai ragazzi di età tra 6 e 14 anni, sono stati sottoposti a tampone in totale 99 tra ragazzi ed alcuni genitori, prevalentemente mamme. Si legge ancora nel post del Comune di Scanno su Facebook:

“93 tamponi hanno dato esito negativo, mentre per sei l’analisi ha restituito un dato non valutabile e pertanto dovranno essere ripetuti nella giornata di domani. I dati sono stati già comunicati agli organi preposti che si sono complimentati per la tempestività e l’efficienza dell’organizzazione. Rivolgiamo un ringraziamento particolare va alla CRI, alla Protezione Civile, all’ANA e a tutti coloro che, su base volontaria, hanno reso possibile l’iniziativa, sia nella giornata odierna sia per i prossimi appuntamenti programmati.

Il nostro attestato di stima per l’impegno odierno va a: Dott. Ettore Lupi, Dott.ssa Annalisa Rossetti, Benedetta Fronterotta, Laura Spacone, Carmen Colarossi, Vincenzo Galante, Francesco Gallo, Simona Puccini.

Oggi si prosegue con le sedute rivolte a tutta la popolazione.

Vi ricordiamo il calendario:

presso il palazzetto dello sport

sabato 05 e domenica 06 – dalle 8,30 alle 12 30 e dalle 13,30. alle 17,00

Il test è gratuito e su base volontaria, anche se è vivamente raccomandato per garantire la raccolta di dati epidemiologici rappresentativi ed utili al Sistema Sanitario”.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Scanno