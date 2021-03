Scafa, vaccinati 120 ultraottantenni nella prima giornata

SCAFA – E’ partita la campagna vaccinale riservata agli anziani di Scafa.

In questa prima giornata sono stati vaccinati circa 120 ultraottantenni.

“Sono questi i comportamenti che servono all’Italia ed a Scafa, per cominciare a rialzare la china e confidare nella rinascita sociale e sanitaria. Grazie a tutti i volontari impiegati, ai preziosi medici e agli infermieri ed infermiere della ASL per la grande professionalità e dedizione dimostrata.

Un plauso alla Misericordia di Scafa che già si era distinta nelle plurime campagne di test rapidi, in grande anticipo sui tempi. Un ringraziamento anche ai nostri collaboratori comunali per l’ assistenza e per il supporto all’organizzazione.

Sopratutto, però, grazie ai protagonisti di questa giornata di vaccinazione: i nostri nonni che, con pazienza ed alta educazione civica, hanno consentito un ordinato svolgimento delle operazioni. Il nostro territorio ha bisogno di queste forze positive: nessuna esitazione e neanche un minuto da perdere!” lo si apprende da un post su Facebook del Sindaco di Scafa, Maurizio Giancola.