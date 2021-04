SCAFA – “Per ragioni di tutela della pubblica incolumità, è stato adottato un provvedimento temporaneo urgente di divieto di transito veicolare in via Fosso Mezza Rotula di Scafa. A causa delle avverse condizioni metereologiche, nei giorni scorsi, si è verificata una frana sulla strada comunale di collegamento tra il cimitero Comunale e la c.da Decontra che ha investito metà della carreggiata stradale per una lunghezza di 20.00 m. Si è ritenuto assolutamente necessario ed urgente, provvedere alla sistemazione immediate del predetto tratto di strada comunale. I lavori sono stati affidati alla Ditta “Edil Di Sinno” che si è resa subito disponibile ad effettuare l’intervento” è quanto si apprende da un post sulla pagina Facebook del Comune di Scafa.

Scafa, Cimitero – C.da Decontra: lavori urgenti sulla strada comunale ultima modifica: da