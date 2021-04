Scafa, aree parcheggio con sosta a tempo: cosa cambia dal 3 maggio

SCAFA – Dal mese di Maggio alcune zone di Scafa saranno interessate dalle aree parcheggio con sosta a tempo, dal lunedì al sabato. Ci saranno due zone:

in C.so I° Maggio e nelle piazze del centro sosta regolamentata per un’ora;

nella zona del Distretto Sanitario di Base sosta regolamentata per 90 minuti ma solo al mattino.

“Questo provvedimento ha come obiettivo consentire una migliore rotazione dei posti auto per facilitare l’accesso degli utenti di Scafa e di tutti i paesi limitrofi che ogni giorno usufruiscono dei tanti servizi pubblici e privati oltre che delle attività commerciali. Nella zona del Distretto Sanitario di Base la rotazione dei posti auto sarà a vantaggio dei numerosi utenti giornalieri dei servizi medici e sanitari della ASL, facendo in modo che l’area del parcheggio adiacente al distretto sia più libera e fruibile per tutti.

Inoltre, ricordiamo a tutti i proprietari di attività commerciali e dipendenti di uffici pubblici e privati, che per le necessità di sosta prolungata sono fruibili altre aree a sosta libera nella parte alta di Via Castellari, in C.so I°Maggio (dalle scuole fino ex passaggio a livello), Via dello Scafo oltre alla grande area-parcheggio esistente nella “zona stazione”, proseguendo su tutta la Via Sansovini con circa 150 posti auto senza limitazione ed in prossimità di piazza D’Acquisto. Per i residenti in c.so I° Maggio e nelle piazze del centro urbano che non posseggono garage nè posto auto ci sarà la possibilità di richiedere agli uffici comunali un permesso di sosta libera esclusivamente per una sola autovettura” si legge nella nota del Comune di Scafa.

Riepilogo dei tratti interessati dalla sosta a tempo:

a) Piazza Matteotti per un massimo di 60 minuti, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00, con esclusione del giorno di mercato il giovedì mattina;

b) Piazza Salvo D’Acquisto per un massimo di 60 minuti, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00, con esclusione del giorno di mercato il giovedì mattina;

c) Corso I° Maggio, a partire dalla Chiesa fino all’intersezione con Via Trieste, per un massimo di 60 minuti, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00, con esclusione del giorno di mercato il giovedì mattina;

d) Via Castellari, a partire dal n. 39 all’intersezione con via della Stazione, per un massimo di 90 minuti, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

e) Via della Stazione, a partire dal n. 39 all’intersezione con via Castellari e con la SS 5, per un massimo di 90 minuti, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Attraverso autorizzazione comunale è consentita la sosta per una sola autovettura categoria “M1” per ciascun nucleo familiare ai residenti delle aree interessate dalla limitazione oraria di sosta sia al mattino che al pomeriggio, ovvero Piazza Matteotti, C.so I° Maggio e Piazza Salvo D’Acquisto.