Saxtet in concerto al Teatro Comunale Tosti di Castel di Sangro

Domenica 23 aprile alle ore 18 in programma il penultimo appuntamento della stagione concertistica al Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti” di Castel di Sangro

SULMONA – Penultimo appuntamento della stagione concertistica al Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti” di Castel di Sangro, organizzata dalla Camerata Musicale Sulmonese diretta dal M ° Gaetano Di Bacco, replicando la positiva e costruttiva collaborazione dello scorso anno con il Comune e la Pro Loco. Domenica 23 aprile alle ore 18.00, Teatro Comunale “P.F.Tosti” un concerto tutto dedicato a strumenti a fiato, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. Flauto Lorenza Summone, clarinetto Maura Marinucci e corno Carlo Torlontano, oboe Andrea Andreani, sassofono Gaetano Di Bacco e fagotto Alfonso Patriarca: sei docenti del conservatorio eseguono musiche di M. Eychenne, D. Milhaud, H. Tomasi, G. Gershwin.

Saxtet è un progetto che riunisce al tradizionale quintetto a fiati, (flauto, clarinetto, corno, oboe e fagotto) il sassofono ultimo nato della famiglia dei legni, diventando sestetto.

Nato qualche anno fa in Serbia con il Novi Sad Wind Quintet, Saxtet, ripreso poi dal Conservatorio “D’Annunzio” con i propri docenti, propone un programma che comprende adattamenti ma anche composizioni originali realizzate per questa formazione. I componenti del gruppo svolgono tutti una intensa attività concertistica come solisti e con le più prestigiose orchestre sinfoniche nazionali ed internazionali.

L’idea del M° Gaetano Di Bacco, Direttore artistico della C. M. S., di allargare i confini operativi si è dimostrata lungimirante e dimostra che con un’offerta ad ampio raggio, dalla classica al jazz alla musica popolare, è possibile andare incontro alle esigenze di un pubblico variegato per età, gusti e sensibilità musicale.

Programma

Marc Eychenne Sextuor

(1933) Allegro

Andante

Final. Tempo di Valse)

Henry Tomasi Printemps

(1901-1971) Reveil des oiseaux ,

Chant d’amour

Danse des oiseaux

Darius Milhaud Scaramouche

(1901-1971) Vif

Modere

Brazileira

G. Gershwin An American in Paris Suite

(1898-1937) (Ad. G. Di Bacco)

Prossimo evento

IL CONCERTO DI ARANJUEZ

domenica 14 maggio ore 18,00

Ingresso € 10 ridotto € 5

Info prevendita: 3929879738