Sara Ambrosio resta con le Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un’altra importante conferma arricchisce il roster delle Baia del Re Panthers Roseto, che nel frattempo continuano a preparare l’imminente esordio nel campionato di Serie B previsto per il primo weekend di ottobre.

Sara Ambrosio resterà infatti alla corte di coach Franco Ghilardi anche nella stagione a venire: permanenza scontata per la 26enne esterna calabrese, visto l’ottimo ambientamento che ha contraddistinto il primo anno a Roseto, in campo grazie alle notevoli doti agonistiche e fuori diventando un punto di riferimento per le compagne più giovani.

“Sono grata alla società per la fiducia e per la riconferma. La scorsa é stata una stagione difficile ma che alla fine ci ha premiato a livello di risultati: quest’anno puntiamo a fare ancora meglio grazie a innesti molto importanti. Da parte mia, come al solito, ce la metterò tutta per essere utile alle compagne e al coach!”.