Amicacci sconfitto da Santo Stefano, 81 a 66 il risultato

POTENZA PICENA – Niente da fare per la DECO Group Amicacci contro la capolista Santo Stefano Avis, che sul parquet di casa fa suo il match con un netto 81-66 e resta imbattuta in Serie A. La squadra marchigiana, non impegnata la settimana scorsa in ambito europeo rispetto agli avversari, è apparsa più fresca di una Amicacci che ha pagato un paio di momenti di autentico black-out.

Gara molto intensa sin dal primo quarto, con le difese aggressive e le percentuali al tiro che si abbassano di conseguenza. L’Amicacci si affida alla buona vena di Marchionni e alla presenza nel pitturato di Fares per portarsi avanti sul +4, ma nel finale di periodo arriva un mini-parziale da parte dei padroni di casa chiuso da Bedzeti (13-12). L’inizio di secondo quarto vede la squadra abruzzese soffrire la pressione difensiva degli avversari, che vanno in fuga sospinti dai canestri di Ruiz Jordan e Ghione. L’Amicacci reagisce con le giocate di Marchionni e con il lavoro di Gharibloo sottocanestro, ma sulla sirena dell’intervallo arriva una gran tripla di un caldissimo Ruiz Jordan (42-31).

Il secondo tempo si apre nel segno dei soliti Ruiz Jordan e Ghione, con gli ospiti in difficoltà offensiva. La Santo Stefano amplia il vantaggio, con Bedzeti che realizza il canestro del +20. Giulianova accenna una rimonta affidandosi al doppio lungo Fares-Gharibloo e al talento di Stupenengo, ma nel finale di terzo periodo Bedzeti torna padrone del pitturato ridando un margine rassicurante alla squadra di casa (65-48). Nel quarto quarto l’Amicacci tenta ancora di riaprire la partita grazie al duo Stupenengo-Gharibloo, toccando il -10, ma la Santo Stefano piazza il parziale che chiude i giochi guidato dal solito Ruiz Jordan (81-66).

Il prossimo turno vedrà la DECO Group impegnata al PalaMaggetti di Roseto contro il Santa Lucia Roma, scontro diretto per la corsa ai play-off scudetto. Si gioca sabato 15 febbraio alle ore 18.

Tabellino

Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena – DECO Group Amicacci Giulianova 81-66

Santo Stefano: Schiera, Ghione 20 (11 reb), Tanghe 5, Biondi, Feltrin, Ruiz 26 (9 ass), Gray, Saaid 2, Giaretti 8, Bedzeti 8 (12 reb), Bianchi, Blyth.

Amicacci Giulianova: Macek 5, Sandrella, Beginskis 2, Marchionni 16, Minella, Gharibloo 21 (19 reb), Labedzki, Ion, Stupenengo 12 (8 ass), Fares 10, Castellani.

Serie A – Risultati 9^ giornata

Dinamo Lab Banco di Sardegna – Santa Lucia Roma 71-74

Studio 3A Padova Millennium – Special Bergamo Montello 52-50

UnipolSai Briantea84 Cantù – Gsd Porto Torres 64-78

Classifica

18: S. Stefano Avis

14: Gsd Porto Torres

12: UnipolSai Briantea84 Cantù

8: DECO Group Amicacci Giulianova

8: Santa Lucia Roma

6: Studio 3A Padova Millennium

4: SBS Montello

2: Dinamo Lab Banco di Sardegna