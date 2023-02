Sanremo, Michele e Marcos cantano un inedito nel “Suzuki Stage”

SANREMO – C’è ancora più Abruzzo nel 73esimo Festival di Sanremo. Dopo i Direttori d’Orchestra, Enrico Melozzi e Leonardo De Amicis, ad esibirsi sul palco del “Suzuki Stage” ci sarà il duo Michele Fazio e Marcos Marcelli. I ragazzi di Montesilvano (Michele) e Silvi (Marcos), si esibiranno venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 11:00, sul palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo a pochi metri dal prestigioso Teatro Ariston, all’interno della programmazione ufficiale del Festival dei fiori. Michele e Marcos, sono stati invitati in quanto vincitori di Area Sanremo, insieme ad altri 19 artisti.

Porteranno l’inedito intitolato “Ballare” che gli ha permesso di conquistare la finale della rassegna che si è tenuta nel PalaFiori di corso Garibaldi di Sanremo, lo scorso 26 e 27 novembre. Ballare è un brano scritto da Michele e Marcos, con la produzione di Flavio De Carolis dell’Ut Musica Lab di Montesilvano (Pe).

Davvero emozionati e carichi per questa esperienza nella settimana più importante della televisione italiana: “È stato veramente bello ricevere la chiamata di Area Sanremo – dicono Michele e Marcos – per poterci esibire durante la settimana del Festival. Riporteremo con noi la nostra musica e l’Abruzzo. Siamo onorati di poter essere presenti alla manifestazione italiana più importante a livello non solo musicale, ma anche culturale ed artistica”.