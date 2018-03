San Giovanni Teatino, posizionato un defibrillatore in Piazza Municipio

Donato da Nives Mammarella, titolare di Italia Logistica, l’apparecchio è stato sistemato in una speciale teca realizzata accanto all’ingresso dell’ufficio anagrafe

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Un defibrillatore semiautomatico DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) adulto/pediatrico “Tecnoheart Plus” della Tecno-Gaz Industries è stato sistemato, ed opportunamente segnalato, nella teca adiacente l’ufficio anagrafe in piazza del Municipio a San Giovanni Teatino.

Il defibrillatore è stato donato al Comune, durante un convegno a Palazzo di Città lo scorso 19 dicembre 2017, dalla sig.ra Nives Mammarella, titolare di Italia Logistica srl. Questa mattina, mentre personale esperto della Croce Italia Sambuceto sistemava il defibrillatore nella teca “alimentata” e munita di sistema d’allarme, sono intervenuti, oltre alla sig.ra Mammarella, il Sindaco Luciano Marinucci, il Vicesindaco Giorgio Di Clemente e l’assessore Simona Cinosi.

“Troppo spesso sentiamo di giovani vite perse per un infarto – ha dichiarato Nives Mammarella – forse un defibrillatore può aiutare ognuno di noi”.

“Avere la possibilità di essere utili in caso di emergenza – ha commentato il Sindaco Marinucci – può davvero fare la differenza: per questo è importante essere addestrati ma, anche, avere gli strumenti. Da oggi San Giovanni Teatino può davvero dare una forte mano sulla strada della cardioprotezione”.

“Il defibrillatore Tecnoheart Plus – ha spiegato Nives Mammarella – è progettato espressamente per essere utilizzato da personale laico non sanitario addestrato alla gestione dell’emergenza extra-ospedaliera. Il defibrillatore offre chiari avvisi visivi e vocali che guidano il soccorritore in ogni fase del soccorso, dal posizionamento degli elettrodi alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, suggerendo con il metronomo integrato il corretto ritmo di esecuzione delle compressioni toraciche. E’ inoltre importante ricordare che questo defibrillatore è sia BLS-D sia PBLS-D, ovvero predisposto per essere utilizzato su adulti e su bambini”.

Il Vicesindaco Giorgio Di Clemente ha ringraziato Nives Mammarella affermando che “questo suo dono è molo apprezzato dall’amministrazione Marinucci. Il ringraziamento è dell’intera comunità di San Giovanni Teatino che da oggi può contare su di un defibrillatore fondamentale per salvare una vita umana. Ovviamente ci auguriamo di non averne mai bisogno, nell’eventualità sappiamo di poter contare su di un apparecchio all’avanguardia e facile da usare”.