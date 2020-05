San Giovanni Teatino, è online il nuovo sito internet

SAN GIOVANNI TEATINO – Da oggi, all’indirizzo www.comune.sangiovanniteatino.ch.it, è online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, con una grafica completamente rivoluzionata e la grande novità di un’app da scaricare su Android e su iOS, per essere informati in tempo reale, tramite notifiche push, sulle ultime notizie provenienti dal Comune.

La nuova piattaforma di comunicazione istituzionale, realizzata nel rispetto delle linee guida AGID, offre contenuti chiari e immediatamente fruibili, con una grafica intuitiva e un’interfaccia che favorisce la comunicazione fra Amministrazione Comunale e cittadini. Il sito sarà mano a mano arricchito di nuovi contenuti, per garantire un filo diretto e sempre più funzionale fra gli utenti e Palazzo di Città.

“In un momento in cui la comunicazione è fondamentale – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – abbiamo deciso di stare ancora più vicini ai nostri concittadini, rinnovando il sito istituzionale del Comune e rendendolo molto più fruibile per contenuti e grafica. Il nuovo sito è collegato alla pagina Facebook del Comune e a un’app, attraverso la quale le notizie raggiungeranno in tempo reale tutti i cittadini che vorranno scaricarla sul proprio smartphone. Tramite le notifiche push, ogni comunicazione raggiungerà immediatamente gli utenti dell’app, che rappresenta uno strumento prezioso per restare sempre aggiornati sulle iniziative del Comune”.

L’app “MySanGiovanniTeatino” è totalmente gratuita e può essere scaricata su App store e su Google Play.