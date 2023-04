Salone dello Studente 2023: tappa abruzzese a Chieti

Il 19 e 20 aprile all’Ex foro Boario di Chieti l’evento di Campus sulle opportunità post diploma. Attesi 5mila giovani: gli orari di apertura

CHIETI – Oltre 5mila i giovani attesi alla tappa Chieti-Pescara dal Salone dello Studente che si terrà all’ex foro Boario di Chieti il 19 e 20 aprile (con 2 fasce di ingresso: 8,30-11 e 11-13,30). Una vera ondata studentesca per l’evento di orientamento alle offerte post diploma, organizzato da Campus Editori.

Come orientarsi nel mondo universitario, quale facoltà scegliere, quale futuro lavorativo si prospetta per chi s’iscrive all’università e non solo. Psicologi, docenti, responsabili dell’orientamento, tutor e anche studenti daranno risposte alle domande di chi si trova di fronte a una decisione importante: scegliere una facoltà universitaria, un corso di formazione post diploma o affrontare subito il mondo del lavoro?

Determinante, per la realizzazione, il contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara, con una partnership che ha visto la realizzazione di cinque edizioni, dimostrandosi l’evento di punta in Abruzzo per la presentazione delle offerte formative di tutte le Università, Scuole e Accademie oltre che le attività in tema di orientamento promosse dalla Camera di Commercio. L’Ente camerale, nei due giorni di eventi, oltre a partecipare con uno stand istituzionale interverrà a tre eventi.

«È con grande soddisfazione che ospitiamo i ragazzi e le ragazze che parteciperanno al Salone dello Studente in programma all’ex Foro Boario di Chieti. Riteniamo che sia fondamentale, per gli studenti delle scuole superiori alle prese con la decisione più importante riguardo al loro futuro, poter ricevere le giuste informazioni così che possano essere messi a conoscenza di tutto il ventaglio di opportunità che hanno a disposizione», precisa il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever.

«Questi appuntamenti sono indispensabili anche per far sì che la domanda si incontri con l’offerta, così da puntare sulla formazione delle figure professionali più richieste sul mercato e garantire un elevato livello di occupazione alle nuove generazioni. Ed è per questo che siamo entusiasti che gli organizzatori abbiamo scelto proprio il nostro territorio per una delle tappe nazionali della loro iniziativa».

La Camera di Commercio Chieti Pescara, inoltre promuove il progetto Excelsior, il sistema informativo permanente sull’occupazione e la formazione. Dai dati rilevati sono state 7.880 le assunzioni in Abruzzo nel corso del mese di marzo 2023 di cui 2.320 le assunzioni nella provincia di Chieti e 1.870 in quella di Pescara. Rispetto al dato rilevato nel mese di marzo dell’anno precedente, in Abruzzo c’è stato un incremento di +1.240 unità (+640 Chieti, +310 Pescara). Incremento confermato anche per il trimestre marzo-maggio 2023 con un dato in crescita di+4.180 entrate (+1.650 Chieti, +1.020 Pescara). Nel 22% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 78% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita) e si concentreranno per il 55% nel settore dei servizi e per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Al Salone dello Studente di Chieti-Pescara gli studenti avranno la possibilità di conoscere le università, le accademie, gli ITS e le realtà formative territoriali e nazionali, simulare i test di ammissione, parlare con professionisti, manager ed esperti, valutare le soft skill e confrontarsi con professori e psicologi.

«Il Salone dello Studente offre la possibilità di maturare una visione completa di tutti i percorsi post-diploma esistenti e di quelli che stanno per essere attivati. Percorsi tanto più importanti perché propedeutici ai progetti di vita degli studenti», dice Domenico Ioppolo, ad di Campus Editori.

Il Salone abruzzese sarà inaugurato dall’assessore regionale Pietro Quaresimale. «Il Salone dello studente è un’iniziativa importante che può rappresentare una straordinaria opportunità sia per gli studenti, chiamati a recitare il ruolo di protagonisti principali, sia per i docenti sia per le istituzioni universitarie e professionali che gestiscono l’alta formazione», dice l’assessore. «L’appuntamento di Chieti, in questo senso, assume un valore rilevante, che arriva in un momento in cui i ragazzi, e tra loto ci sono anche i futuri maturandi, sono chiamati a scelte importanti e decisive per il proprio futuro professionale e formativo», continua Quaresimale. E, chiosa: «Il Salone dello studente vuole dunque svolgere quella funzione di raccordo tra il mondo scolastico e quello universitario, di alta formazione e delle imprese, in modo da permettere ai ragazzi di avere un quadro completo sulle opportunità di crescita che il mondo del lavoro e della formazione offre una volta concluso il tradizionale percorso di studi».

Vivere e studiare in Abruzzo

Il Salone dello Studente tra test d’ingresso e orientamento, incontri, percorsi a tema e sportelli di ascolto, offre un’ampia panoramica dell’offerta formativa dell’Abruzzo. Sono presenti, oltre ad altri atenei tradizionali e telematici, Ued – Università Europea del Design di Pescara, Università “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara, Università dell’Aquila, Università di Teramo

Particolarmente significativa è la presenza al Salone delle realtà formative del territorio regionale. Tra queste Istituto Infobasic di Pescara, Sistema Its Abruzzo Academy: Istituto Tecnico Superiore Sistema Agroalimentare di Teramo; Istituto Tecnico Most Ortona, Istituto Tecnico Superiore Moda di Pescara. La start up Dispenso offre un’aula completamente dedicata alle simulazioni dei test d’ammissione alle Università con prove personalizzate per ogni corso di laurea a numero chiuso.

I convegni e le iniziative in programma

Di particolare rilievo, mercoledì 19 marzo alle 11 l’evento Le professioni del futuro – Digital&Sustainability un appuntamento dedicato alla scoperta dei nuovi lavori, delle competenze richieste dal mercato e dell’impatto che la digital transformation sta avendo sulla vita di tutti. Interverranno: Gianluca De Santis (Cciaa Chieti – Pescara), Mara Laglia (Fondazione ITSEE), Guido Vimercati (fondatore di Hurrah.eu), Laura Gioia (Foodblogger e Content Creator – Essenzadivaniglia.it). Modera: Elisa Paolieri (Fondazione Consulenti del Lavoro).

Giovedì 20 aprile, alle 11, convegno Io penso positivo – educare alla Finanza le parole della finanza: perché è importante educarsi alla finanza. È un appuntamento di IoPensoPositivo, percorso formativo pensato per fornire agli studenti le conoscenze finanziarie di base per avere una corretta percezione delle proprie risorse economiche e per gestirle nel migliore dei modi. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e realizzato da Unioncamere. Fin dalla prima edizione vede il supporto del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Interverranno Paolo Di Lullo (Cciaa Chieti – Pescara), Libero Del Pretaro (Anasf Abruzzo), Edoardo Sciré (Starting Finance). Modera Fausto Tenini giornalista MilanoFinanza.

Sempre giovedì, alle 11,30, La maturità oltre il diploma, il valore del titolo per la Generazione Z. Il diploma di maturità per molto tempo è stato inteso solo come primo pass di accesso per proseguire il percorso di studio, relegato a diploma di serie b. In un contesto socioeconomico in cui la richiesta di mano d’opera specializzata, flessibilità e capacità di adattamento sono sempre più richieste, però, il diploma di maturità torna ad essere il primo vero strumento di accesso al mondo del lavoro. Saperlo valorizzare e sfruttare al meglio in termini di competenza acquisite durante il percorso delle scuole secondarie di secondo grado, quindi, può essere una carta vincente per i giovani diplomandi. All’iniziativa moderata da Domenico Ioppolo (ad di Campus) partecipano Giuliano Bocchia (Usr Abruzzo), Alfonso Di Fonzo (Its Mobilità Sostenibile), Carlo Di Michele (Its Tito Acerbo Pescara), Noemi Ranieri (Enfap Italia), Mariolina Ciarnella (Irase Nazionale), Guido Vimercati (Hurrah.eu)e Gianluca De Santis (Cciaa Chieti Pescara).