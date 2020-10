Salone dello Studente in Abruzzo e Molise 2020 online

Dal 26 al 30 ottobre l’evento organizzato da Campus Orienta con la Camera di Commercio di Chieti e Pescara, quest’anno per la prima volta sarà on-line

REGIONE – Dopo 14 edizioni in presenza, dal 26 al 30 ottobre, il Salone dello Studente di Chieti e Pescara diventa on-line. Per le necessità anti-Covid, quest’anno gli incontri di orientamento non si svolgeranno alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Chieti e Pescara. Al suo posto un analogo evento on line altrettanto gratuito, sempre in collaborazione con la Camera di Commercio.

Il Salone dello Studente on line e regionale riproduce in rete quanto gli studenti hanno trovato in presenza. Nel sito trovano quindi stand virtuali di accademie, its e atenei; percorsi espositivi interattivi dove sfogliare videogallery e scaricare brochure di sedi e corsi; sale workshop dove seguire presentazioni, incontri e webinar interattivi; sportelli counseling di coaching in cui porre domande e dialogare con gli interlocutori; test attitudinali da provare; un motore di ricerca scoprire tutti i corsi di laurea e tutti gli atenei italiani. Quest’ultimo disponibile 365 giorni l’anno. Anche i docenti scolastici hanno un loro spazio virtuale apposito con incontri di confronto e aggiornamento didattico.

IL PROGRAMMA

Il programma degli incontri interattivi va da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 dalle 9,30 alle 18 circa. Mentre nei giorni successivi si troveranno in rete tutti i materiali informativi dell’iniziativa e delle università partecipanti, con le brochure scaricabili dei corsi e i video-webinar delle offerte formative andati in scena durante la settimana. Nei 5 giorni del Salone, sono in programma 33 presentazioni delle offerte formative post-diploma delle due regioni e del resto d’Italia, con quasi 40 stand virtuali di Università, Accademie e Its dove conoscerne i corsi di laurea triennali e specialistici e i relativi programmi didattici. Inoltre ci sono stand virtuali tematici come Studiare in Abruzzo con tutti gli atenei abruzzesi, Percorsi Its e Alta Formazione con tutti gli its regionali e una scuola di alta formazione per offrire un’illustrazione completa dell’offerta didattica.

“Abbiamo subito accolto la proposta del Salone dello Studente di partecipare digitalmente a questa nuova edizione”, spiega Tosca Chersich, dirigente Area Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio di Camera di Commercio Chieti e Pescara. “Un segno di continuità e di carica positiva verso le nuove generazioni. È arrivato il momento di ripensare le occasioni di dialogo e confronto ma non di rinunciare alla cultura e alla formazione che, anzi, assumono un ruolo sempre più importante. A partire da marzo, abbiamo organizzato decine di webinar che hanno fatto registrare il tutto esaurito da parte di imprenditori e professionisti ma anche di aspiranti manager e capitani d’azienda a testimonianza di una sete di conoscenza e di rinnovamento che nessuna pandemia potrà mai sottrarci”.

“I programmi e i servizi del Salone dello Studente on-line non hanno niente di meno di quelli in presenza”, spiega Domenico Ioppolo, COO di Campus Orienta: “Consentono di seguire i convegni per ben 5 giorni e di intervenire e porre domande ai relatori come fossero dal vivo. La piattaforma interattiva wwwsa.salonedellostudente.it”, conclude il responsabile dell’iniziativa, “avviata a maggio durante il lockdown ha totalizzato oltre 50.000 visitatori nei primi tre mesi, trasmettendo più di 170 webinar di coaching e di orientamento, oggi tutti visibili nell’archivio del sito”.

LE NOVITÁ

Novità 2020, per facilitare gli studenti nella visita virtuale dell’iniziativa, sono 7 Percorsi Interattivi che accompagnano lo studente a incontrare direttamente le università del settore che sta cercando. Il Percorso Educazione Civica offre approfondimenti trasversali e strumenti multimediali per la scelta; il Percorso Accademico Consigli utili per prepararsi all’Università; Percorso Esplorativo un filo d’Arianna per chi è ancora indeciso; Formazione Tecnica Superiore e Alta Formazione un Virgilio su sistema di livello terziario (parallelo a quello accademico) ad elevata specializzazione tecnico-scientifica; Percorso Lavoro skills su Come si scrive un Curriculum, Cos’è una lettera di presentazione, Come si affronta un colloquio di lavoro; Sbocchi occupazionali e Professioni del Futuro uno sguardo sul mercato delle professioni e della formazione nelle imprese di oggi, oltre a un excursus su competenze e metacompetenze; Vivere e studiare all’estero, strumenti per valutare competenze e benefici di un’esperienza in un paese di lingua straniera.

ALTRI SERVIZI

Altri servizi sono i Test e Le indagini per misurare le proprie competenze, come il Questionario di interessi alle aree post-diploma; Intelligenze Multiple; Teens’ Voice, l’indagine sui giovani in collaborazione con Università La Sapienza di Roma; Test di Lingua Inglese; Questionario degli Interessi Scientifici; Colloqui di Orientamento Individuali prenotabili alla mail salonedellostudente@class.it;

CONVEGNI

Fra i convegni per i docenti: Insegnare ai tempi del Covid, mercoledì 28 ottobre alle ore 15 a cura di Aspic Pescara. Tra le videolezioni: L’intelligenza artificiale a scuola; Il mondo nel post-Covid; Economia circolare tra i banchi di scuola; Una generazione senza voce: l’importanza della comunicazione fra docenti e studenti. Tra gli Approfondimenti: Guida all’orientamento per i docenti e Best Practice: l’eccellenza scolastica e i racconti delle scuole. Fra i Servizi per le scuole: Orientamento su misura per tutte le classi.

Il Salone dello Studente si rivela un’iniziativa ancora più utile in periodi di rischio e-learning, quando gli studenti, senza una guida costante e presente, rischiano di perdersi. In Italia le matricole che lasciano il già al primo anno il corso prescelto sono ben il 36% (fonte Anvur, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca); i NEET (Neither in Employment or in Education or Training), giovani under 30 che non studiano e non lavorano, in Italia sono il 10% in più rispetto alla media dei Paesi Ocse. Secondo l’Istat addirittura il 26%, il valore più alto in Europa dopo la Grecia (28,9%). Il confronto con gli altri grandi Paesi Ue è addirittura impietoso: i nostri inoccupati sono il triplo della Germania (8,7%) e quasi il doppio delle Francia (13,8%). Dati e fenomeni che accrescono la necessità di iniziative di orientamento come il Salone dello Studente.

LINK

Al link www.salonedellostudente.it/events/salone-di-chieti-pescara-2019/tutto il programma dettagliato, scaricabile anche in pdf.