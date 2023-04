Salernitana – Chieti Calcio Femminile 1-1: il racconto del match

SALERNO – Il Chieti Calcio Femminile pareggia 1-1 a Salerno e rimane al terzo posto con un punto di vantaggio sul Palermo, in attesa che le neroverdi recuperino il match contro la capolista Res Roma giovedì prossimo. È stata una partita più difficile di quanto si potesse prevedere: la Salernitana, nonostante la deficitaria classifica, ha messo in campo grinta e tanto cuore dando del filo da torcere ad un Chieti molto giovane (ma questa sarà una costante fino al termine del campionato viste le tante assenze e gli infortuni).

Cronaca

Mister Di Camillo per l’occasione sceglie Tucceri dal primo minuto (ottima la sua prova), per il resto è la stessa formazione che ha battuto il Grifone Gialloverde. Si parte con il Chieti subito in attacco. Al 4′ Carnevale mette al centro per Tucceri che prova la conclusione da fuori area, ma mette a lato. All’11′ la pressione delle neroverdi ottiene i suoi frutti con la rete del vantaggio: Liberatore scodella un bel pallone a centro area dove Barbarino trova un eurogol con una spettacolare girata al volo. Per la giocatrice è il primo gol in maglia neroverde. Al quarto d’ora Di Sebastiano tira dal limite, ma è pronta Fusco a bloccare il pallone. Al 22′ altra conclusione dalla distanza di Di Domenico, palla a lato di poco. Le neroverdi sembrano prediligere il tiro da fuori e così al 28′ ci prova anche Liberatore, ma senza successo. Al 33′ l’azione migliore della prima frazione del gioco con un bel dialogo fra Di Sebastiano, Liberatore e Di Domenico con quest’ultima che mette al centro dove Gissi colpisce di testa, ma la palla finisce fuori.

Al 35′ si rende pericolosa per la prima volta la Salernitana con una caparbia azione solitaria di Colonnese che tira a lato da buona posizione. Al 42′ è Gissi a girarsi bene, ma il suo tentativo di conclusione non ha fortuna. Nei minuti di recupero, su un calcio d’angolo di Di Sebastiano, nasce una mischia furibonda, alla fine è Carnevale a tirare a lato. Si va dunque al riposo con il Chieti in vantaggio per 1-0. La ripresa si apre di nuovo nel segno delle neroverdi che al 5′ sfiorano la marcatura con Barbarino che, su imbeccata di Tucceri, impegna severamente Fusco che si salva in due tempi. Un minuto dopo è Fusco a mettere paura a Falcocchia tirando a lato da ottima posizione. Al 19′ il Chieti ha una clamorosa occasione per raddoppiare: Tucceri sferra un bel diagonale che si stampa sul palo opposto, una giocatrice della Salernitana poi rischia la clamorosa autorete deviando il pallone ancora sul palo sull’accorrere di Gissi. Il Chieti ha un calo di concentrazione e al 32′ arriva l’inaspettato pareggio delle padrone di casa: su un calcio d’angolo nasce una mischia risolta dalla conclusione ravvicinata di Mercede.

Le neroverdi sono stordite dalla rete subita e provano a reagire. Al 34′ Di Sebastiano sfiora il palo su calcio di punizione senza che Gissi, sulla traiettoria, riesca a correggere a rete. Al 41′ la stessa attaccante neroverde sferra un bolide da fuori area, ma la palla finisce a lato di un soffio. Nei minuti di recupero il Chieti ha l’occasionissima per portare a casa i tre punti quando Di Sebastiano, servita da Chiellini, tira da dalla lunga distanza e il pallone si stampa in pieno sull’incrocio dei pali, torna incredibilmente in campo colpendo il portiere Fusco per poi finire a lato. Porta dunque stregata per le neroverdi (due pali e una traversa colpiti) e il match si conclude sull’1-1. Appuntamento al “G. Di Pietrantonio” di Lettomanoppello giovedì per il big match contro la capolista Res Roma.

Tabellino

SALERNITANA-CHIETI CALCIO FEMMINILE 1-1

Salernitana: Fusco, Iuliano, Apicella, Cammardella, Longo (34′ st Alfano), Olivieri, Ferrentino (24′ pt Apadula, 1′ st Di Martino), Volpe, Falivene, Mercede, Colonnese (25′ st Abate). A disp.: Giliberti, Tulimieri, Cicchetti, Marino, D’Orso. All.: Turco Mariano

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Tucceri (30′ st Cavallaro), Di Gesualdo, Di Sebastiano, Liberatore, Chiellini, Di Domenico, Carnevale, Barbarino, Passeri, Gissi. A disp.: Seravalli, De Vincentiis, Casella. All.: Di Camillo Lello

Arbitro: Chirnoaga di Termoli

Assistenti: Monaco di Sala Consilina e Federico di Agropoli

Reti: 11′ pt Barbarino, 32′ st Mercede

IMPRESSIONI POST PARTITA DI JASMIN DI GESUALDO

“È stata una partita difficile giocata contro un avversario pieno di grinta e voglia di lottare. Sicuramente ce l’aspettavamo un po’ più semplice. Potevamo fare molto di più visto come avevamo preparato la partita e ciò che potevamo dare. Nel primo tempo siamo state più compatte e più grintose, nel secondo invece c’è stato un calo di concentrazione: troppe distanze fra noi e anche confusione. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, colpito due pali e una traversa, ma purtroppo c’è mancato quel pizzico di fortuna in più per segnare. Questo pareggio lascia un po’ di amaro in bocca, ma usciamo dal campo a testa alta. Mi sono inserita in prima squadra da poco e spero che con i sacrifici e il lavoro io possa andare in alto: sicuramente bisogna crederci, ma crederci davvero per fare qualcosa. Adesso bisogna andare avanti e pensare alla prossima contro la Res Roma: sarà sicuramente una partita difficile”.