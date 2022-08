Sagra della porchetta italica a Campli: il programma 20222

CAMPLI – In programma dal 18 al 23 agosto 2022 a Campli la 51esima Sagra della Porchetta Italica. Andiamo a vedere di seguito quali sono gli eventi collaterali e quelli musicali previsti per questa edizione giorno per giorno.

EVENTI COLLATERALI 2022

(organizzati dall’associazione Memoria e Progetto Onlus. Incontri, escursioni, esperienze in uno dei borghi più belli d’Italia)

Venerdì 19 agosto

Presentazione dei volume: “14 DICEMBRE 1825 LA RIVOLUZIONE IMMOBILE – Il Racconto della rivolta decabrista”di Roberto Michilli edito da Di Felice Edizioni

Ore 18:30 salotto presso Piazza San Francesco

Sabato 20 agosto

Passeggiata per famiglie e bambini nella Valle degli Scoiattoli

Ore 9:00 ritrovo alla Piazza di Roiano – Campli

Percorso facile durata 2 ore – Percorso medio durata 2,5 ore

Organizzata dalla guida Gae Matteo D’Antonio – EXPLORA

È prevista una piccola colazione a base di pizza con la porchetta e dolcetto.

Munirsi di abbigliamento adatto e acqua.

Informazioni e prenotazioni tel. 3668702078

Sabato 20 agosto

Presentazione del libro “IL GUSTO DEI PROVERBI” di Antonietta Campitelli edito da SOLFANELLI.

Ore 18:30 salotto presso Piazza San Francesco

Domenica 21 agosto

Presentazione del libro: ”RIME TOSCIBILI” DI GINO BUCCI edito da Ricerche & Redazioni.

Ore 18:30 salotto presso Piazza San Francesco

Lunedì 22 agosto

Presentazione del libro: ”LA SIGNORA DELLE FIANDRE” di Giulia Alberico edito da PIEMME

Ore 18:30 salotto presso Piazza San Francesco.

Martedì 23 agosto

Presentazione del libro “VIAGGIO NELL’ABRUZZO TERAMANO” a cura di Ruggiero Gorgoglione edito da Marte Editrice

Ore 18:30 salotto presso Piazza San Francesco.

LA MUSICA

Giovedì 18 agosto

Piazza Vittorio Emanuele II – Studio 54

Piazza San Francesco – DJ Jambo presenta Filippo Porrini DJ e Andrew Voice

Via della Scala Santa – Vedo doppio

Venerdì 19 agosto

Piazza Vittorio Emanuele II – Aura

Piazza San Francesco – DJ Jambo presenta 3DC seguito da Paolo DB & Trixie DJ Discomusic Night

Via della Scala Santa – Christian Felix & NEET

Sabato 20 agosto

Piazza Vittorio Emanuele II – Rolling quartet

Piazza San Francesco – DJ Jambo presenta Trashinami Di set

Via della Scala Santa – Mobili Trignani

Domenica 21 agosto

Piazza Vittorio Emanuele II – The Gread leaves

Piazza San Francesco – DJ Jambo presenta Filippo Porrini DJ e Andrew Voice

Via della Scala Santa – Paolo DB & Sabatino Matteucci

Lunedì 22 agosto

Piazza Vittorio Emanuele II – Exentia

Piazza San Francesco – DJ Jambo presenta Filippo Porrini DJ e Andrew Voice

Via della Scala Santa – Daniele Ferretti trio

Martedì 23 agosto

Piazza Vittorio Emanuele II – The Fuzzy dice (Il grande ritorno)

Piazza San Francesco – DJ Jambo presenta Filippo Porrini DJ e Andrew Voice

Via della Scala Santa – Tendenze di ritorno