Roseto, viabilità e sosta in via Manzoni: pubblicata l’ordinanza

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stata pubblicata questa mattina l’Ordinanza che disciplina la viabilità e la sosta in via Manzoni, nel tratto compreso tra via De Gasperi e via Bologna. “Dopo aver ascoltato le indicazioni costruttive che ci sono giunte dai cittadini e dal Consiglio di Quartiere, considerata la consistente densità del traffico veicolare e pedonale nella zona, visto che vi sono presenti alcuni esercizi commerciali, un impianto sportivo, una scuola, un centro aggregativo per minori e una chiesa, rilevata poi l’opportunità di meglio regolamentare la circolazione dei veicoli in relazione alle mutate esigenze del traffico urbano, di sicurezza e salvaguardia dell’interesse collettivo, abbiamo preso questa decisione nell’ottica di mantenere la sicurezza nell’area senza danneggiare il territorio” sottolineano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e la Consigliera delegata alla viabilità Valentina Vannucci.

Nello specifico l’Ordinanza conferma l’istituzione del senso unico di marcia, direzione Sud-Nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con via De Gasperi e l’intersezione con via Lazio; l’istituzione del divieto di fermata ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lazio e l’intersezione con via Bologna; la creazione di stalli di sosta sul lato est della via, nel tratto tra l’intersezione con viale De Gasperi e l’intersezione con via Lazio; la realizzazione di uno stallo di sosta riservato al carico e scarico merci per una durata di 30 minuti, da realizzare a Nord dell’ingresso della esistente struttura Centro Piamarta; la creazione di uno stallo di sosta per diversamente abili da realizzare a Nord dell’intersezione di Via De Gasperi con Via Manzoni; il posizionamento di uno specchio convesso all’altezza dell’intersezione con via Campania, che torna ad essere a doppio senso di marcia (in quanto l’accesso alla stessa via può avvenire sia da via De Gasperi che dalla Piazza).

“Siamo convinti che, con queste azioni, andremo a migliorare e meglio disciplinare la viabilità nella zona – concludono Nugnes e Vannucci – infatti, anche i miglioramenti del carico e scarico merci al servizio delle attività commerciali presenti e l’istituzione dei posti per i diversamente abili saranno una valida risposta alle richieste dei residenti. Ringraziamo i cittadini i feed-back che ci hanno inviato e, già nei prossimi giorni, l’Ufficio Lavori Pubblici provvederà ad applicare questa ordinanza posizionando la nuova segnaletica orizzontale e verticale”.