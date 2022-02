Roseto Summer League 2022: ecco quando si svolgerà

Al via da mercoledì 22 a sabato 25 giugno presso il Lido delle Rose la Roseto Summer League, organizzata dall’Associazione Blue Basket Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo un anno di pausa forzata questa estate tornerà la Roseto Summer League, organizzata dall’Associazione Blue Basket Roseto del presidente Romano Chiappini, con Massimo Chiappini, Attilio e Marco Verrigni infaticabili motori della macchina organizzativa, che si svolgerà nella città del Lido delle Rose nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 Giugno prossimi, presso il campo all’aperto del Bellavista Arena.

La manifestazione, come consuetudine, sarà vetrina fondamentale per diversi atleti under di interesse nazionale, nonché per giocatori stranieri che potranno mostrarsi ed attrarre l’interesse delle società di Serie C Gold e Serie C Silver, sempre presenti in gran numero durante i giorni della Summer League. Inoltre saranno di scena anche diversi giocatori stranieri under, che avranno la possibilità nelle prossime stagioni di acquisire la formazione italiana e tutti i partecipanti potranno usufruire di pensione completa presso le strutture convenzionate Residence Altamira e Hotel Bellavista.

Inoltre la manifestazione sarà l’occasione per celebrare il Memorial Massimiliano Scarpone, che giungerà così alla XXIIIV edizione, in ricordo del caro Max che tutti abbiamo nel cuore.

Per quanto riguarda la sicurezza della manifestazione l’organizzazione precisa che saranno adottate norme e protocolli vigenti in ambito sanitario, che saranno uniformate in caso di modifiche da parte degli organi governativi e sportivi.

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni è possibile consultare il sito internet www.rosetosummerleague.com , con il settore comunicazione che a partire dalle prossime settimane fornirà aggiornamenti costanti sull’organizzazione dell’evento.