Forlì passa al PalaMagetti (89 – 94) grazie Kenny Lawson, MVP con 29 punti. Tra i biancazzurri Person maggior realizzatore con 25 punti

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Unieuro Forlì espugna il PalaMaggetti con una prova offensiva importante e soprattutto ordinata sotto tutti i punti di vista, facendo incappare gli Sharks in una sconfitta dolorosa, perdipiù tra le mura amiche. Dopo i due punti persi quattro giorni fa a Cento, ci si aspettava una Roseto all’arrembaggio, pronta a riprendersi i due punti lasciati in terra emiliana, ed in effetti è stato così sin dall’inizio: gli ospiti (presentatisi in Abruzzo senza Donzelli e Giachetti), dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione, sono stati ripresi prontamente dai biancazzurri, con la gara che si è decisa nei minuti finali, dopo una triplissima di Kenny Lawson, MVP con 29 punti, con la coppia Johnson-Marini a fare il resto. Per i padroni di casa ottima la gara del solito Person con 25 punti, in doppia cifra anche Sherrod con 20, Bushati 15, Akele 11 e Pierich 10.

CRONACA

Ad inizio gara Roseto si schiera con Rodriguez play, Person e Nikolic esterni, Akele e Sherrod sotto le plance, risponde coach Valli con Bonacini, Johnson, Marini, De Laurentiis e Lawson sotto; il primo sussulto è dell’ex Bologna Lawson con 7 punti in un amen ( saranno 14 a fine parziale ), ma Akele e Rodriguez ribaltano prontamente il risultato, anche se gli ospiti 6° piazzano il primo break del match con un gioco da tre punti del solito Lawson e complice anche un fallo tecnico rimediato a coach D’Arcangeli si va sul 9-16. Roseto prova ad alzare il ritmo, il pubblico comincia a scaldarsi e Person ne infila 8 consecutivi per il 19-21 del 7°; ancora Lawsson , risponde Sherrod con 6 di fila prima che Dilas chiuda sulla sirena per il 25-29 di fine quarto. Nel secondo periodo D’Arcangeli inserisce la coppia Bushati-Pierich insieme, ed i risultati si vedono eccome: 36-36 dopo una triplissima dell’ex Casale e Ferentino, si segna tantissimo da tre punti, Bushati per il vantaggio e ancora Pierich per il + 5, 41-36; Valli chiama time-out, al rientro ecco Lawson, indomabile al tiro, anche Johnson s’iscrive alla sagra del triple, ma è un super Person a metterne altre due di fila dai 7 metri, con Bonacini che chiude per il 54-51 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi ci si aspetta una Roseto che continui sulla falsariga dei primi venti minuti, soprattutto dai 6,75: Sherrod segna il primo canestro del parziale, ma Marini con la prima tripla del match riporta avanti Forlì sul 56-59, con Person e De Laurentiis che si equivalgono per il 59-64 del 24°. Sherrod riporta i suoi sotto di un possesso, 65-68, per due minuti abbondanti non si segna praticamente mai, con errori grossolani da ambo le parti, la parità a quota 68 la firma Bushati con un gioco da tre punti, Dilas e ancora Bushati fanno 1/2 dalla lunetta così da chiude 69-69 il terzo periodo. A dieci minuti dal termine, la partita è infuocata, Pierich per il +2, si continua a segnare con poca regolarità, ma un paio di palle perse di troppo spingono ancora una volta i forlivesi avanti di un possesso grazie ad Oxilia. Ancora il classe ’98 mette i liberi del +4, con Roseto che va in bonus dopo appena 4 di gioco: Sherrod schiaccia per la parità, dopo un bel lay-up di Akele, Marini si accende e ne segna tre di fila , 77-80 a quattro dal termine. La premiata ditta Akele-Sherrod confeziona il soprasso sul punteggio di 81-80, Marini da tre punti, risponde Bushati con una tripla pazzesca , la partita è entusiasmante , Bonacini rifirma il sorpasso una bomba dall’angolo per il +2, 84-86, gli Sharks s’inceppano ma reclamano su una penetrazione di Bushati in cui la terna arbitrale lascia correre, ancora Lawson da tre, risponde Person ma ormai è troppo tardi con Forlì che chiude dalla lunetta grazie a Bonacini e Johnson .Gli ospiti, a fine partita, numeri alla mano , hanno tirato con oltre il 50% dal campo, 4 in doppia cifra ed un Lawson in versione “monstre”. Domenica prossima gli Sharks saranno di scena a Piacenza, sponda Bakery, con quest’ultimi che nella giornata odierna hanno centrato la prima vittoria ai danni di Jesi, riacciuffando proprio Roseto a quota 2.

TABELLINO:

ROSETO SHARKS – UNIEURO FORLÌ 89-94 ( 25-29, 29-22, 15-18, 20-25 )

Roseto: Person 25 , Rodriguez 6 , Ianelli , Penè , Nikolic 2 , Eboua , Bayehe , Sherrod 20 , Akele 11 , Panopio , Pierich 10 , Bushati 15 All. D’Arcangeli

Forlì: Tremolada , Marini 15, Bonacini 12 , Dilas 2 , Piazza n.e. , Fabiani n.e. , Oxilia 8 , Lawson 29 , De Laurentiis 8 , Johnson 20 All. Valli