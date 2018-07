Roseto Sharks, definito l’accordo per Franko Bushati

Altro importante arrivo verso il completamenteo del roster. Nei giorni scorsi è arrivato anche il secondo americano, Wesley Person Jr

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Sharks ha definito l’accordo con Franko Bushati per la prossima stagione sportiva. Si tratta di un altro importante arrivo per giungere al completamento del roster e affrontare un campionato che si preannuncia molto impegnativo. L’ingaggio di Bushati permetterà di arricchire con ulteriore qualità, esperienza e grinta una squadra che ha voglia di dimostrare concretamente le proprie capacità. Bushati, nato a Tirana nel 1985, é una guardia di 191 cm. che ha militato in varie formazioni della serie A italiana. Lo scorso anno, dopo tre campionati a Brescia, ha concluso la stagione a Udine. É cresciuto cestisticamente nella Stella Azzurra assieme ad Andrea Bargnani e da tempo milita stabilmente nella nazionale albanese.

Wesley Person Jr il secondo americano per gli Sharks

Wesley Person è il secondo americano del Roseto Sharks. Nato a Brantley , Alabama, il 1° Agosto 1995, Person è una guardia di 191 cm. proveniente dal college di Troy in cui come senior ha preso parte all’ultimo campionato NCAA dove ha fatto registrare 17.6 punti di media e 2.9 rimbalzi oltre a 1.8 assist. Con Person il roster del Roseto Sharks è stato quasi completato. Infatti dopo Sherrod, Pierich, Akele, Nikolic, Rodriguez, l’innesto della guardia statunitense rende ancora più competitiva una squadra che può contare anche su numerosi Under di grande qualità del vivaio Stella Azzurra, e si appresta a concludere le operazioni di mercato in vista dell’avvio della prossima stagione sportiva.