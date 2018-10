Roseto Sharks supera Cagliari alla prima di campionato

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prima gioia stagionale per Roseto, che vince davanti al proprio pubblico del PalaMaggetti contro Cagliari e conquista due punti fondamentali per il prosieguo del campionato. Per battere Rullo e soci non bastano tuttavia 16’ iniziali perfetti (43-22), perché i sardi non mollano e se la giocano fino a 5 dalla fine. Nell’ultimo quarto si ergono ad assoluti mattatori Person e Rodriguez : 37 punti in due e i canestri del break decisivo, Sherrod fa 12+9, ottimo il supporto anche di Akele con 15 punti, mentre Bushati ne mette 11; dall’altra parte miglior marcatore Miles con 21, l’abruzzese Rullo chiude con 12, Johnson 18.

CRONACA

D’Arcangeli a inizio gara parte con Rodriguez, Nikolic , Person, e la coppia Akele -Sherrod sotto canestro, Pierich non utilizzato a causa di un problema fisico durante la settimana, risponde Iacozza ( Paolini in tribuna causa squalifica ) con Miles, Bucarelli, Rullo, Allegretti e Johnson: inizio scoppiettante degli ospiti, con le triple di Allegretti e Johnson ( 8 a fine parziale per l’americano )che scrivono 4-8- al 3’. Timeout locale, Rodriguez e Sherrod provano a rispondere e firmano il primo sorpasso sul punteggio di 11-10 al 5’ e con l’inerzia tutta biancazzurra, Bucarelli sigla il controsorpasso, prima che ancora il pivot degli Sharks 5 di fila del folletto Rodriguez chiudano il parziale sul 26-19. Nel secondo periodo gli Sharks allargano ancora di più la forbice fino al +13 del 15°: Eboua scrive 8 punti consecutivi e i biancazzurri firmano il massimo vantaggio sul 43-22. Cagliari però non molla e trova un parziale di risposta con Miles e Rullo che la fa rientrare negli spogliatoi sul 46-35. Gli Sharks segnano 3 punti in 3 minuti prima dell’intervallo lungo, anche se la Hertz non sfrutta in toto le occasioni sciupate dai padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi Cagliari torna all’arrembaggio: Allegretti spara la tripla del -8 ( 46-38 al 21°), ed hanno la forza di riavvicinarsi sempre più con Miles e Johnson fino al -2 sul 50-48, con gli Sharks che in cinque minuti hanno solo due canestro di Akele. L’entrata di Bushati scuote un pochino la squadra, ma il canestro è una chimera nel terzo quarto ( 9 punti punti segnati solamente in dieci minuti ), Cagliari rientra ancora fino al meno 5 di fine parziale. L’ultimo quarto si apre con un canestro Eboua , Person segna e subisce fallo, gli Sharks tornano sul +10 e il pubblico del PalaMaggetti torna ad essere un fattore. Break pesante dei padroni di casa di 17-6 e la Hertz entra in totale confusione, Rodriguez e Person ne approfittano addirittura per allungare ancora, con Cagliari che non riesce a più segnare subendo la fisicità degli Sharks. Bushati con una tripla pazzesca e Person mettono la freccia, 80-57 a 3 dalla fine, gli ospiti non ne hanno praticamente più, con Roseto che chiude meritatamente dalla lunetta sul risultato di 86-68. Vittoria importantissima della D’Arcangeli band che ora guardano con più serenità alla classifica e al prossimo impegno, domenica 21 Ottobre a Cento contro l’ex Yankiel Moreno.

TABELLINO:

ROSETO SHARKS – HERTZ CAGLIARI 86-68 ( 26-19, 20-16, 9-15, 31-18 )

Roseto: Simonovic , Person 21 , Rodriguez 16 , Ianelli n.e. , Penè 2 , Nikolic , Eboua 9 , Sherrod 12 , Akele 15 , Panopio n.e. , Pierich n.e. , Bushati 11 All. D’Arcangeli

Cagliari: Miles 21 , Allegretti 10 , Rullo 12 , Gallizzi n.e. , Ebeling 1 , Rovatti 2 , Matrone , Bucarelli 2 , Johnson 18 , Picarelli 2 All. Iacozza

NOTE: Tiri da 2: Roseto 20/43 ; Cagliari 18/43

Tiri da 3: Roseto 9/23 ; Cagliari 7/23

Tiri Liberi: Roseto 19/29 ; Cagliari 11/14

Rimbalzi: Roseto 42 ( 14 offensivi ) ; Cagliari 37 ( 12 offensivi )

Assist: Roseto 16 ; Cagliari 11

USCITI PER 5 FALLI: Johnson , Bucarelli ( Cagliari )

SPETTATORI: 2500