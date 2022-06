Roseto, riapertura parcheggio ex area Castelli da luglio a settembre 2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nei mesi di luglio, agosto e settembre tornerà a disposizione di rosetani e turisti, per la sosta gratuita della auto, l’ex area Castelli nella zona nord di Roseto degli Abruzzi. “Si tratta di un grande risultato per l’Amministrazione che, dopo la riapertura dei parcheggi a Cologna Spiaggia e a Roseto già annunciata, riconsegna alla città, grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito, un’area strategica per la sosta nella zona nord del capoluogo” dichiara, soddisfatto per il grande risultato ottenuto, il primo cittadino Mario Nugnes.

“Si tratta infatti di uno spazio molto importante, un polmone verde che torna, dopo anni di chiusura dovuta ai rapporti incrinati tra la passata Amministrazione e la proprietà, a disposizione della cittadinanza e dei turisti, garantendo un ottimo numero di stalli per la sosta che certamente daranno una grossa mano alla mobilità cittadina, andando a decongestionare il traffico nei mesi caldi dell’estate” aggiunge il primo cittadino rosetano. “Questo step rientra all’interno di una visione di sviluppo futuro della suddetta area che l’Amministrazione non ha mai nascosto, tanto da averlo scritto anche nel suo programma elettorale parlando apertamente della volontà di puntare a realizzare uno studio per un comparto integrale dell’area in questione. Oggi, grazie ai buoni rapporti instaurati negli ultimi mesi, grazie al lavoro messo in campo dall’Assessore Mazzocchetti e dai nostri consiglieri portiamo a casa un risultato fondamentale per il territorio rosetano ed atteso da tanti”.

“Grazie alla firma di questo comodato d’uso gratuito riusciamo a dare una risposta a quelle che sono le esigenze della città, delle attività commerciali e dei balneatori che potranno contare su di un nuovo, strategico spazio per la sosta nella zona nord di Roseto” spiega l’Assessore all’Urbanistica Gianni Mazzocchetti. “Oggi quell’area del nostro territorio, che negli ultimi anni ha sofferto per una cronica carenza di parcheggi, può contare infatti su di uno spazio fondamentale che si va a sommare a quelli accanto al Mion e all’area dinanzi all’ex Teleco”.