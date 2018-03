Roseto, parcheggi: 8 e 9 marzo lavori di rifacimento della segnaletica

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Dalle ore 23 di giovedì 8 marzo, fino alle 9 di venerdì 9 marzo sarà istituito il divieto di sosta e di fermata sulla via Nazionale a Roseto, nel tratto che va dall’incrocio con via Adriatica a quello con via Emilia, e dall’incrocio con via Filippone fino a quello con viale Marche.

Il comune informa che i lavori sono necessari alla rimozione delle strisce blu, che saranno sostituite da quelle bianche. Inoltre, ci sarà il divieto di sosta e di fermata su tutta piazza Primo maggio, per consentire l’apposizione delle strisce blu con la relativa segnaletica. Si pregano pertanto i cittadini di agevolare le operazioni.

Le strisce blu e i parcheggi a pagamento in piazza Primo maggio partiranno dalle 9 di lunedì 12 marzo. Mentre le strisce bianche, nella zona nord e sud della Nazionale, saranno in vigore appena sarà conclusa la rimozione delle strisce blu e comunque, al massimo, a partire dalle 9 di lunedì 12 marzo.