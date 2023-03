ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto non è indifferente”! E’ questo lo slogan della campagna organizzata da Comune di Roseto degli Abruzzi e Diodoro Ecologia per presentare ai cittadini le novità relative al sistema di raccolta differenziata sul territorio e per sensibilizzarli verso un corretto conferimento dei rifiuti.

Amministratori Comunali e rappresentanti dell’azienda che gestisce il servizio, grazie al lavoro del Consigliere Comunale con delega ai Quartieri Vincenzo Addazii e del Dec Simona Mantenuto, hanno programmato un calendario di appuntamenti nei quali si confronteranno con i rosetani per illustrare le novità in arrivo.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di coinvolgere i vari interlocutori, ognuno con un linguaggio appropriato e un metodo idoneo oltre che sensibilizzare come stimolo alla pratica della raccolta differenziata, tramite l’aumento della conoscenza del sistema di gestione del rifiuto.

L’iniziativa vedrà coinvolti gli studenti delle classi 1 e 2 della Scuola Secondaria di I Grado, con un progetto dal titolo “RAEE A SCUOLA” e gli alunni delle classi della Scuola Primaria, per i quali è stato predisposto un programma di sensibilizzazione relativo all’illustrazione del ciclo della raccolta differenziata dei rifiuti e cenni sull’Economia Circolare.

Come detto, oltre agli studenti, la campagna vede coinvolti i cittadini con un programma di incontri.

Si comincia il prossimo martedì 21 marzo, alle ore 20.30 presso il Palazzo del Mare con la presentazione riservata ai cittadini di Roseto Capoluogo.

Giovedì 23 marzo, sempre alle 20.30, amministratori e Diodoro Ecologia incontreranno i cittadini di San Giovanni, Casal Thaulero e Santa Lucia presso la Scuola Elementare di Casale.

Martedì 28 marzo, ore 20.30, sarà il turno dei cittadini di Cologna Spiaggia e Cologna Paese, invitati a partecipare al confronto che si terrà nella Scuola di Cologna Spiaggia.

Giovedì 30 marzo, alle ore 20.30, l’incontro che si terrà presso la Scuola Elementare di Voltarrosto, sarà riservato ai cittadini di Voltarrosto, Campo a Mare e Santa Petronilla.

Incontro conclusivo venerdì 30 marzo presso il Salone “Libero Pierantozzi” di Montepagano.

La campagna vuole aumentare la consapevolezza dei cittadini e delle utenze non domestiche in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti; aumentare il rispetto del territorio.

I temi proposti ed affrontati nell’ambito della comunicazione saranno: la raccolta differenziata con le indicazioni da seguire, i suggerimenti per migliorarne la qualità e la condivisione dei risultati raggiunti; il compostaggio domestico con momenti di formazione e informazione ad una pratica che porta solo benefici; la “civiltà urbana” per sensibilizzare al rispetto delle cose comuni, al rispetto degli orari e giornate di raccolta, agli abbandoni dei rifiuti sul territorio, al rispetto delle aree verdi; la prevenzione dei rifiuti, evitando principalmente gli sprechi alimentari, sia in casa sia a cena fuori; il riutilizzo e attenzione negli acquisti, dallo scambio di materiali ad una scelta consapevole nella quotidianità.

“Nel dicembre scorso la nostra città di Roseto degli Abruzzi ha ritirato l’attestato conferito da Legambiente e da altre associazioni ai Comuni “Ricicloni” – dichiarano il Sindaco, Mario Nugnes e il Consigliere Vincenzo Addazii – risultato raggiunto grazie alla collaborazione dei cittadini e segno tangibile di una sensibilità al tema dell’ambiente e della cura del territorio, ma che deve essere un punto di partenza per operare meglio, affinché un comportamento attento e scrupoloso verso la differenziazione dei rifiuti possa condurre, nel medio periodo ad una economia di costi che possa incidere favorevolmente sulla spesa delle famiglie. In tal senso chiediamo alla comunità tutta di partecipare alle iniziative previste nel progetto consapevoli che fare la raccolta differenziata equivale a preservare la salute collettiva”.