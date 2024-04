ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi si prepara a celebrare la Festa della Liberazione del 25 Aprile, un giorno di grande importanza per la nostra nazione, con una serie di eventi che coinvolgeranno l’intera comunità.

La giornata di celebrazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale, avrà inizio presso il monumento ai Caduti della Seconda guerra mondiale, sul lungomare Roma. Qui, alle ore 10.30, ci sarà l’esecuzione dell’inno nazionale, il Canto degli Italiani, seguito dall’Alza Bandiera e dal saluto del Sindaco di Roseto Mario Nugnes.

Dopo l’intervento del Sindaco, il corteo si muoverà verso Piazza Ponno, proseguendo fino a Largo Pierantozzi. Qui, in un momento di silenzio solenne rotto solo dal suono della tromba, l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi deporrà un fiore.

A seguire, in un’atmosfera di unità e solidarietà, partirà la biciclettata verso la Riserva del Borsacchio. Questo percorso, a cura delle Guide del Borsacchio e di FIAB, condurrà il corteo fino al mare, dove, come lo scorso anno, verrà deposta una corona di fiori in memoria dei caduti.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa giornata di commemorazione – affermano il Sindaco Mario Nugnes e la Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti – È un’occasione per ricordare l’importanza della libertà e della democrazia, valori per i quali i nostri avi hanno combattuto e sacrificato le loro vite. La Festa del 25 Aprile è un momento di riflessione, ma anche di celebrazione. Uniamo le forze per rendere omaggio a coloro che hanno lottato per la nostra libertà e per costruire un futuro migliore per noi e per i nostri figli”.