ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nuove aree di parcheggio gratuito a Roseto degli Abruzzi grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e privati cittadini. Sono stati firmati nelle scorse ore, infatti, i contratti di comodato tra l’Ente e proprietari di quattro diverse aree che saranno utilizzate per garantire la sosta a residenti e turisti nel periodo estivo. Nello specifico, si tratta di due zone insistenti a Cologna Spiaggia e di tre individuate a Roseto degli Abruzzi. In questo modo si andrà a mitigare il problema legato alla carenza di stalli che si acutizza soprattutto durante la stagione estiva quando è maggiore l’afflusso di auto in città. Nello specifico, le aree individuate sono quelle denominate “Iris-Spinelli” (rotonda sud adiacente la pista ciclabile) e “Sciarretta” (parcheggio nei pressi de Lo Squalo e L’Astice) a Cologna Spiaggia; quelle di fronte alla ex Teleco e un’altra vicino all’Hotel Mion a Roseto. Questi parcheggi si aggiungono a quello vicino alla scuola D’Annunzio messo a disposizione della città già a dicembre.

“Ringraziamo i privati che hanno accolto la nostra proposta mettendo a disposizione aree strategiche per consentire la sosta delle automobili – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Rigenerazione Urbana e al patrimonio Gianni Mazzocchetti – grazie a questi accordi andiamo a mitigare un grave problema ereditato e per il quale ci siamo messi a lavorare dal primo giorno. Abbiamo individuato i nuovi parcheggi gratuiti in zone strategiche che, nei mesi di luglio e agosto, saranno anche servite da un bus navetta che permetterà il collegamento veloce con il centro della città. Inoltre, nelle stesse aree verranno individuati anche i punti noleggio riservati ai monopattini che, una volta affidato il servizio, potranno essere quindi utilizzati dai cittadini che lasceranno l’auto nei parcheggi e che potranno muoversi sul territorio più facilmente e in modo più smart ed ecosostenibile. Ci piace rimarcare, infine, come grazie a queste iniziative la nostra Amministrazione stia proseguendo quel percorso virtuoso verso il miglioramento della vita di cittadini e turisti attraverso la creazione di una città meno caotica e congestionata al centro, meglio organizzata e interconnessa. La Roseto del futuro presentata nel nostro programma e che sta diventando realtà grazie all’impegno della nostra squadra”.