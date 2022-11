Roseto contro la violenza di genere, il programma eventi 2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – In occasione della ricorrenza del 25 novembre, data che l’ONU ha identificato come Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a nome dell’Amministrazione Comunale che mi onoro di presiedere, desidero invitarti a partecipare agli eventi compresi nel programma realizzato con la Commissione Pari Opportunità del nostro Comune, in collaborazione con Amnesty International, con le Associazioni “Ester sono io” e “Il Guscio” e con la compagnia “Mercanti di Sogni”.

PROGRAMMA

Venerdì 18 Novembre alle ore 10,00 presso il Liceo “Saffo”

“La violenza di genere” e presentazione della campagna “IoLoChiedo”, a cura della CPO Roseto e del gruppo Amnesty International di Teramo

Domenica 20 Novembre alle ore 18,00 presso la Sala “Guerrieri Piamarta”

“Di madre in figlia”, spettacolo teatrale della compagnia “I mercanti di sogni”, per la regia di Candida Di Bonaventura

Venerdì 25 Novembre alle ore 10,00 presso l’Istituto “Moretti”

“La violenza di genere” e presentazione della campagna “IoLoChiedo”, a cura della CPO Roseto e del gruppo Amnesty International di Teramo

Venerdì 25 Novembre alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare

Cerimonia di premiazione “Premio Donna Roseto 2022”

Sabato 26 Novembre alle ore 18,00 presso il Palazzo del Mare

Proiezione del corto “Benvenuti nel guscio”, a cura dell’Associazione “Il Guscio” di Roseto, per la regia di Andreina Moretti

La violenza contro donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti, una forma di discriminazione dovuta a una persistente condizione di disuguaglianza tra uomini e donne.

Per tutti noi i momenti di confronto rappresentano un’importante occasione per attivare percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione.

La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo migliore in cui non ci si limiti ad individuare una data per lottare contro la violenza e la discriminazione.