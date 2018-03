Roseto, Consiglio comunale: l’opposizione vuole esercitare il proprio ruolo

I consiglieri lamentano invece che alle opposizioni è stato nuovamente impedito di farlo e che è stata scritta una ennesima brutta pagina della politica rosetana

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – I Consiglieri di opposizione del Comune di Roseto degli Abruzzi Angelo Marcone ,Mario Nugnes, Enio Pavone, Nicola Di Marco e Alessandro Recchiuti comunicano quanto segue:

Nel corso del Consiglio Comunale di martedì sera, il Presidente del Consiglio Comunale Teresa Ginoble ha, per l’ennesima volta, “messo il bavaglio” alle opposizioni impedendo la discussione di emendamenti presentati in maniera corretta e rispettando i termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

In particolare i Consiglieri Marcone, Nugnes, Pavone, Di Marco e Recchiuti avevano presentato un emendamento alla proposta di delibera per l’approvazione del Regolamento per la concessione di benefici a nuove imprese che si insediano in alcune frazioni del comune di Roseto degli Abruzzi. L’emendamento proponeva di integrare la delibera presentata dalla maggioranza concedendo i benefici di esonero da TARI, TOSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità non solo alle nuove imprese che si insediano nelle frazioni di Casal Thaulero, Montepagano e Cologna Paese, ma anche alle attività già esistenti in quelle frazioni, al fine di non creare una disparità di trattamento ed una concorrenza sleale tra imprese, magari dello stesso settore e nello stesso luogo.

Il Presidente del Consiglio Teresa Ginoble, spalleggiata dal Sindaco Sabatino Di Girolamo e da tutta la maggioranza monocolore Pd che governa la Città di Roseto degli Abruzzi ha impedito la discussione dell’emendamento di cui sopra al solo fine di togliere dall’imbarazzo politico la sua maggioranza, che non avrebbe potuto votare contro la proposta presentata dai Consiglieri di opposizione e che comunque non avrebbe voluto dare soddisfazione politica alle opposizioni.

Per questo motivo i Consiglieri di opposizione non hanno votato la delibera della concessione di benefici alle sole nuove attività che si insedieranno nelle frazioni di Casal Thaulero, Montepagano e Cologna Paese. “Si tratta dell’ennesima violazione del Regolamento del Consiglio Comunale” concludono i Consiglieri Marcone, Nugnes, Pavone, Di Marco e Recchiuti.

“Questa Amministrazione in forte difficoltà e sempre più isolata dal contesto cittadino cerca in tutti i modi di impedire ai Consiglieri di opposizione, che pur rappresentano la stragrande maggioranza dei cittadini rosetani, di esercitare i loro legittimi diritti”.