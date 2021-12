Roseto Basket 20.20 – Roseto Sharks 74-51: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Non sarà stata la prova più brillante di quest’ottimo avvio di stagione, ma il 74-51 con cui il Roseto Basket 20.20 si è imposto nel derby testacoda sui Roseto Sharks ha comunque un valore non banale. Perchè consente di restare in vetta alla classifica da imbattuti assieme all’Olimpia Mosciano, e soprattutto perchè consente a coach Francani i rientri di Luca D’Eustachio e Marco Di Giandomenico, in attesa che quello di Francesco Foschi completi finalmente l’organico.

Quanto alla partita, il 20.20 è andato un po’ a sprazzi: sempre avanti nel punteggio, sempre in controllo della partita, ma con qualche blackout che i promettenti giovani Squali di coach Rossi sono stati bravi a punire, soprattutto con l’ispirato Maiga autore di 20 punti. Ma trascinati dal solito Adonide, l’unico in (abbondante) doppia cifra per la squadra del presidente Braccili, i ragazzi in canotta scura hanno rispedito al mittente i tentativi di rientro avversari, fermatisi al -13 sul finire del terzo quarto.

Per il resto è stata un’altra prova corale: in dieci a segno, con menzione d’onore per un Matteo Timperi letteralmente incontenibile a rimbalzo, e rotazioni allungate dal coach rosetano protagonista di un’inedita ed emozionante sfida in famiglia con il nipote Giuseppe che ha ben figurato tra le fila degli Sharks.

Archiviato il sesto successo in altrettante uscite di campionato, per il 20.20 è ora tempo di tuffarsi in un vero e proprio tour de force: gli ultimi due impegni del girone d’andata vedranno infatti opposte a Ferraro e compagni le avversarie più temibili di questa C Silver. Prima la trasferta di Torre de Passeri, sabato 11 alle 18:30, poi il big match contro l’Olimpia Mosciano sabato 18 alle 18:00. Due scontri diretti di evidente importanza nel cammino del Roseto Basket 20.20.

TABELLINO

ROSETO BASKET 20.20-ROSETO SHARKS 74-51 (16-8; 37-20; 52-37)

ROSETO 20.20: Bucci 7, Maule 2, Di Giandomenico 4, D’Eustachio 6, Jovanovic 9, Mariani, Di Leonardo, Adonide 22, Ferraro 6, Palmucci 8, Timperi 6, Cantarini 4. Coach: E.Francani. Ass.Coach: S.Rofini.

ROSETO SHARKS: Tommarelli, Maiga 20, Haidara 7, Valentini, Francani 7, Trettaccone 5, Caprara 7, Minac 3, Di Pietro, Dervishi 2, Mastrototaro, Marcucci. Coach: Rossi.