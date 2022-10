Roseto Basket 20.20 – New Fortitudo Isernia 81-78: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Alla seconda partita di campionato il Roseto Basket 20.20 vince 81-78 contro la New Fortitudo Isernia, ottenendo i primi punti della stagione e il primo referto rosa della sua storia in serie C Gold. Servono 45’ per decretare la vincitrice, dopo che la Braderm ha e non sfrutta la possibilità di chiudere i conti negli ultimi secondi della quarta frazione. Nel supplementare la difesa alza i giri, l’attacco è preciso nella lotteria di tiri liberi finale e arriva l’allungo decisivo verso il successo.

Il primo quarto non lascia presagire niente di buono, con percentuali al tiro basse e alcuni elementi che faticano ad entrare in partita. La New Fortitudo è più in palla, soprattutto Guzzon col suo tiro da fuori e Raicevic con le sue pericolose entrate a canestro la spingono presto a un vantaggio in doppia cifra. Dopo 10’, i molisani conducono 12-22. La scossa per la Braderm ha il nome e cognome di Nenad Jovanovic, che trovati i primi punti, prende coraggio e fa lievitare il suo tabellino. La difesa, però, continua a soffrire e concedere tanto e il 20.20 non riesce a riavvicinarsi nel punteggio. A metà partita il parziale è 34-43, dopo la sesta tripla realizzata da Guzzon.

Il terzo periodo cambia la partita, perché Roseto esce bene dagli spogliatoi e riesce a sbloccarsi anche da fuori con Jovanovic. Passo dopo passo la Braderm si avvicina e poi sorpassa grazie al suo numero 7, autore della bellezza di 26 punti nelle due frazioni centrali, prima che un piccolo passaggio a vuoto permetta a Isernia di impattare: 57-57 al 30’. L’ultimo quarto non è certamente spettacolare: il parziale di 12-12 e il fatto che nessuno vada oltre un possesso di vantaggio lo dimostrano. Gli ultimi 36”, che iniziano in parità, sono poco adatti ai deboli di cuore. Adonide spariglia, Tsonkov non segna e il 20.20 è a +2 e palla in mano con 5” da giocare; Palmucci però non rimette palla in campo e Sasnauskas trova i punti del 69-69 che valgono l’overtime.

Tanto equilibrio anche in avvio di tempo aggiuntivo, poi Di Giandomenico e Zalalis, salito di colpi nel secondo tempo, si caricano i locali sulle spalle. Sono proprio i liberi del lituano e di Bricis a valere l’allungo decisivo che chiude la partita. A nulla vale la tripla allo scadere di Raicevic, finisce 81-78.

Prossimo impegno della Braderm sabato 22 ottobre alle ore 18 sul parquet di Lanciano.

TABELLINO

Parziali: 12-22, 22-21, 23-14, 12-12, 12-9

Roseto: Del Nibletto, Maiga 4, Palmucci 2, Di Giandomenico 11, Jovanovic 28, Francani, Trettaccone, Zalalis 18, Haidara, Adonide 6, Bricis 12, Cantarini. All: Ernesto Francani

Isernia: Guzzon 20, Indelicato 8, Compagnoni 7, Batalskyi 5, Sasnauskas 10, Doglio, Tsonkov 10, Mottus, Russo, Raicevic 13. All: Andrea Forgione