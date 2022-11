Roseto Basket 20.20 – Magic Chieti: presentazione, dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo due trasferte vittoriose il Roseto Basket 20.20 torna a giocare sul parquet amico: domani, sabato 5 novembre, alle ore 20 arriva il Magic Chieti in occasione della quinta giornata di serie C Gold. La Braderm è in fiducia e in serie positiva, ma l’impegno non è da sottovalutare perché Chieti è una formazione attrezzata e qualitativa, e ha voglia di rivalsa dopo il brutto KO con Pescara. Ai biancazzurri servirà dunque una prova attenta e concentrata per 40’: partire a rilento questa volta potrebbe essere deleterio e costringere il 20.20 a una pericolosa partita di rincorsa. Il fattore campo potrà essere al solito determinante, e i giovani rosetani avranno bisogno di tutto il sostegno del pubblico per trovare il quarto successo consecutivo.

La società biancoverde ha costruito un roster di assoluto livello, tra i migliori nella categoria. L’età media è abbastanza bassa, ma anche i più giovani sono già rodati a livello senior, in questa categoria ma anche a livelli più alti. Diversi volti nuovi sono stranieri e si sono fatti valere in campionati esteri: uno è la polivalente ala ucraina Done, di formazione americana tra Perth Amboy High School e Hartford College, con un passato tra le fila della nazionale. Dalla Lituania sono invece arrivati Meistas, pivot classe 2002 ex Adria Bari, e Stulpinas, ala classe 2003 che l’anno scorso disputava il terzo campionato nel suo paese e l’under 19 con lo Zalgiris Kaunas. Completa il reparto lunghi Guilavogui, classe ’99 nelle ultime due stagioni in serie B con la canotta della Teramo. Confermatissimi, infine, il 25enne regista Alessandro Alba, teatino doc e capitano, e la guardia Fabrizio Gialloreto, tiratore mortifero nonché autentico califfo a questi livelli. Da quest’anno il coach è Carlo De Florio, allenatore particolarmente esperto che ha fatto le fortune di diversi club e ha militato soprattutto sulla panchina di San Severo.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Affrontiamo una delle favorite alla vittoria del campionato, e già questo fa capire quanto è difficile questa partita. Se vogliamo vincere abbiamo bisogno di una grande prestazione, migliori rispetto a quelle proposte fino a questo momento. Sarà durissima ma siamo pronti a dare il 100%”.

Appuntamento quindi a domani, sabato 5 novembre, alle ore 20 al PalaMaggetti con ingresso gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.