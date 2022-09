PESCARA – La città di Pescara ospiterà la prima edizione domenica 2 Ottobre 2022 del Roller Day presso la Piazza I ° Maggio. Organizzata nell’ambito delle iniziative messe in campo per i festeggiamenti dei primi 100 anni della FISR (Federazione italiana sport rotellistici). L’organizzazione è stata affidata all’A.S.D. Golden Skate di Pescara con il suo Presidente Dott. Angelo De Benedictis che si è attivato per coordinare la presenza di tutte le specialità presenti sul territorio.

La giornata inizia con un incontro presso la Nave di Cascella di un gruppo di pattinatori Fitness denominato “Pescara Pattini” che insieme alla A.S.D. Action Side di Freestyle farà una passeggiata sul lungomare con tappa allo Skate Park presso il Porto Turistico di Pescara.

Alla Manifestazione parteciperanno circa 100 atleti dai 5 ai 20 anni alla presenza del Presidente F.I.S.R. Abruzzo, Giovanni Di Eugenio, del del Sindaco di Pescara avv. Carlo Masci, dell’ Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli e del presidente presidente del Coni Regionale, Enzo Imbastaro.

Il Roller Day sarà un’occasione per comunicare e dare vis ibilità ag li sport rotellistici, creando relazioni con le comunità territoriali coinvolte. Una grande festa in spazi aperti all’interno de l cuore pulsante delle città, che permetta di fa riconoscere le discipline FISR e la possibilità di muoversi in maniera sostenibile.

Nel pomeriggio presso la Piazza I ° Maggio inizieranno le dimostrazioni e le esibizioni delle varie specialità del pattinaggio a rotelle.