Ristoro B&B in Abruzzo: prorogata scadenza domanda al 19 giugno

REGIONE – Prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande di ristoro per i B&B non professionali che hanno patito riduzioni di fatturato nel periodo dell’emergenza sanitaria. Gli uffici regionali del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo hanno fissato alla mezzanotte di domenica 19 giugno 2022 la nuova scadenza entro la quale il titolare di B&B può richiedere il ristoro economico. La prima data di scadenza era fissata al 13 giugno 2022.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 1 milione di euro che verranno erogati con il sistema “a sportello”, i beneficiari che hanno i requisiti indicati nell’avviso verranno ristorati in base all’ordine di arrivo delle domande.

È il caso di ricordare che le domande per accedere ai contributi per i B&B vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica dello sportello digitale della Regione Abruzzo, al quale si può accedere solo con SPID. (REGFLASH) IAV 229609