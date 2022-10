Riqualificazione urbana, nove nuove panchine a Piano d’Orta

BOLOGNANO – “Prosegue l’attività di riqualificazione urbana nel territorio di Bolognano. E’ iniziata questa mattina la sostituzione delle 9 panchine lungo il marciapiede in via Provinciale a Piano D’Orta, zona residenziale della frazione. L’intervento rientra in una più ampia opera di manutenzione stradale e arredo urbano, che sarà completata nei prossimi mesi, per un importo complessivo di 10 mila euro, a valere su specifici contributi ministeriali destinati ai Comuni. Ne da notizia il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che ricorda “come l’amministrazione comunale sia impegnata in una intensa attività di rigenerazione sia delle aree centrali quanto di quelle periferiche, oltre che di messa in sicurezza delle strade e di riqualificazione di edifici pubblici. Se si considera, infatti, che la zona sottoposta al cambio delle sedute, è situata in zona adiacente la piazza principale (piazza Azoto), già oggetto di un’importante intervento di restyling – al termine del quale sarà intitolata a Paolo Borsellino – va da sé come anche i lavori in questione aggiungano valore all’azione volta a valorizzare tutte le nostre aree urbane”.

