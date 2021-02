Riqualificazione Parco via Salvo D’Acquisto, ok per bando Sport nei Parchi

Sì della Giunta al progetto di riqualificazione. Sindaco e assessori Pantalone: “Pronti a reperire risorse per far fiorire l’attività sportiva nelle nostre aree verdi”

CHIETI – Via libera dalla Giunta progetto per la realizzazione di un percorso vita in via Salvo D’Acquisto, in località San Martino. Elaborato che consentirà l’adesione al bando “Sport nei Parchi”, lanciato dall’Anci nazionale in novembre, finalizzato al recupero delle aree verdi e alla creazione di spazi dedicati all’attività motoria.

“Questo progetto ci consentirà di riqualificare il parco, rendendolo più fruibile di quanto sia oggi – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Il progetto prevede interventi per circa 14.000 euro e nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.

Un obiettivo che è anche quello dell’Amministrazione che ha lavorato in modo integrato, di concerto con gli assessori a Lavori Pubblici e Ambiente Rispoli e Zappalorto e ha subito cercato sinergia e confronto con associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, guardando anche oltre l’emergenza sanitaria in corso e immaginando una riqualificazione che consenta di avere parchi e attrezzature da fitness pronti quando si potrà tornare a fare attività e aggregazione all’aperto.

Diverse le linee di intervento, quella che auspichiamo di poter vedere realizzata sul nostro territorio fornirà l’area verde di attrezzature che consentono di fare pratica sportiva e creare la possibilità di offrire attività gratuite alla cittadinanza sia attraverso la collaborazione con le associazioni sportive, sia organizzate dall’Ente”.