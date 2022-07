Rinviato al 10 luglio lo spettacolo di Ale a Franz a Pescara

PESCARA – Lo spettacolo del duo comico Ale e Franz, previsto inizialmente per domani domenica 10 luglio al Teatro d’Annunzio di Pescara, in apertura della sezione teatrale del PeFest, è stato rinviato a lunedì 25 luglio, sempre al Teatro d’Annunzio, alle ore 21.15.

Coloro che vorranno seguire lo spettacolo il 25 luglio potranno conservare il biglietto già acquistato, che resterà valido per la nuova data, mentre eventuali richieste di rimborso potranno essere presentate allo stesso punto vendita dove è stato acquistato il biglietto.

L’Ente Manifestazioni Pescaresi si scusa con tutto il suo pubblico per l’inconveniente, determinato da motivi non dipendenti dalla volontà dell’Ente stesso, e dà appuntamento a questa sera per la seconda serata del Gran Gala du Cirque, ultimo appuntamento dell’edizione 2022 di Funambolika.