Rinviata la partita Campobasso – Panthers Roseto: ecco perchè

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Non si giocherà domani la quarta giornata di campionato per l’ARAN Cucine Panthers: l’impegno di Campobasso contro la formazione de La Molisana è stato rinviato, a causa delle numerose defezioni che hanno colpito l’organico della squadra rosetana. “Tutta la società ci tiene a ringraziare il club ospitante per la disponibilità e la comprensione dimostrate”.

Prossimo impegno delle ragazze di coach Orlando domenica 21 novembre alle ore 18:00, quando al PalaMaggetti sarà di scena Aprilia.