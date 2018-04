Rinnovo Rsu alla Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila: Uil Fpl si afferma come primo sindacato

L’AQUILA – Grande affermazione per la Uil Fpl alla Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.

Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu, ha infatti ottenuto 769 voti, pari al 31,5 per cento, affermandosi come primo sindacato nella più grande Asl abruzzese.

Un successo ancora più significativo, se si considera l’altissima affluenza: hanno votato, infatti, 2436 persone su 2858 aventi diritto, pari all’85,23 per cento.

Particolarmente soddisfatto Antonio Ginnetti, segretario provinciale Uil Fpl e primo eletto, che commenta: “Già eravamo il sindacato con il maggior numero di iscritti in questa Asl, e ora la stima dei lavoratori per Uil Fpl è stata confermato alle elezioni di ieri, che hanno dimostrato che, quando la democrazia si esprime, noi riusciamo ad ottenere il maggior consenso, grazie alla nostra costante presenza tra i lavoratori e alla capacità di risolvere problemi con pragmatismo e libertà da appartenenze ideologiche. Questo successo – aggiunge – capita in un momento particolarmente importante: visto che il recente rinnovo del contratto, da noi fortemente voluto a livello nazionale, ha ridato finalmente centralità al ruolo del sindacato anche nella contrattazione aziendale, siamo chiamati ad un ruolo di ancora maggiore responsabilità. Con il consenso ottenuto, siamo certi di compiere al meglio questa missione. Grazie a tutti i quarantasei candidati della Uil Fpl per il grande lavoro, svolto e grazie anche lavoratori che hanno premiato con il loro voto la nostra sigla”.