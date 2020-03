Riduzione dei treni in circolazione in Abruzzo, ecco l’ordinanza

Marsilio ha firmato l’ordinanza n. 8 che che prevede misure urgenti relative al trasporto pubblico nell’ambito dell’emergenza Coronavirus

REGIONE – Riduzione dei servizi ferroriari in Abruzzo fino all’80%. A seguito dell’ordinanza n.8 che prevede misure urgenti relative al trasporto pubblico firmata dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ci sono novità per chi viaggia.

Questo al fine di evitare eventuali contagi in questo periodo di emergenta per il Coronavirus. Resta sempre le regola del rispetto della distanza di un metro tra le persone a bordo dei treni.

L’ordinanza autorizza inoltre la liquidazione dei contributi di esercizio ai gestori privati di trasporto pubblico, in anticipo rispetto al secondo quadrimestre, come previsto dai contratti in essere e come richiesto nei giorni precedenti dal presidente Tua, Gianfranco Giuliante.