Regione Abruzzo, Commissione di Vigilanza dell’8 ottobre

REGIONE – “Giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.00, è convocata la Commissione di Vigilanza, con il seguente programma. A conclusione della discussione aperta nella scorsa seduta sul punto “Avvio del procedimento amministrativo circa la sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio degli impianti di risalita in località Prati di Tivo del Comune di Pietracamela (TE)”, dove il relatore era il Commissario Dino Pepe, saranno auditi Diego Di Bonaventura, Presidente della Provincia di Teramo; Mauro Giovanni Scarpantonio, Capogruppo Gruppo Consiliare “La casa dei Comuni”.

“Per il secondo tema all’Ordine del giorno, sperando di fare il punto su un argomento molto caldo che ha già visto coinvolti i vari enti interessati e i molti comuni che durante l’estate soffrono la carenza d’acqua, porterò in discussione il tema della “Diga di Chiauci: Opere ancora da realizzare, piano di interventi, data prevista per la consegna definitiva dell’opera e suo completamento”, saranno auditi Emanuele Imprudente, Assessore Agricoltura Regione Abruzzo; Michele Modesti, Commissario Straordinario Consorzio Bonifica Sud; Tommaso Valerio, Direttore Generale Consorzio Bonifica Sud”. Così il Presidente della Commissione Vigilanza in quota M5S Pietro Smargiassi.