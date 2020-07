Regione Abruzzo, approvazione parifica rendiconti 2016-2017

L’AQUILA – “I conti della Regione Abruzzo sono finalmente tornati in ordine. Un ente sano e non più fanalino di coda in Italia”. Lo dice l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, dopo l’udienza di parificazione dei rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 della Regione Abruzzo che si è tenuta stamattina dinanzi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

“Si completa così – dice Liris – un percorso virtuoso che in brevissimo tempo ha consentito di dare nuova solidità ai conti della Regione e di rendere finalmente l’ente un interlocutore serio e affidabile, in primis nel rapporto con la Corte dei Conti e poi anche nel confronto istituzionale. In un anno e mezzo – aggiunge Liris – abbiamo sistemato i conti del 2013, approvato la parifica dei rendiconti 2014-2015 in pochi mesi e oggi è stata portata a termine quella per gli anni successivi”. Per la parifica del rendiconto 2018 l’udienza è stata fissata al 30 luglio prossimo.

“Peraltro è molto significativo – conclude Liris – che è già avviato, con grande anticipo, il percorso per la parifica 2019, visto che il relativo rendiconto, per la prima volta nella storia della Regione entro i termini di legge, è già nelle mani della Corte dei Conti. Si apre, così, una stagione nuova per i conti dell’ente, fatta di serietà, solidità, affidabilità e certezze. Elementi che si ripercuoteranno in positivo sui cittadini visto che si potrà procedere in questo modo a una programmazione degli interventi e degli investimenti che abbia una prospettiva concreta e di lungo termine”.