Referendum 12 giugno, provvedimenti adottati a Pescara

PESCARA – “Scatta la mobilitazione dell’Ufficio Anagrafe e Servizi Demografici in vista del Referendum di domenica 12 giugno: a partire da lunedì prossimo, 6 giugno, abbiamo previsto l’apertura straordinaria degli Sportelli per il rilascio delle tessere elettorali e, da venerdì a domenica, anche per il rilascio delle carte d’identità. L’obiettivo è quello di assicurare a tutti i circa 100mila elettori il massimo supporto possibile e tutta l’assistenza necessaria al fine di permettere di esercitare democraticamente il proprio diritto al voto”. Lo ha annunciato l’assessore ai Servizi Demografici Patrizia Martelli ufficializzando i provvedimenti adottati.

“Per il prossimo 12 giugno anche i 100mila elettori pescaresi saranno chiamati alle urne per partecipare ai 5 Referendum Abrogativi indetti con Decreto del Presidente della Repubblica – ha ricordato l’assessore Martelli -. E parliamo di 5 quesiti referendari che comunque andranno a incidere sulla riforma del sistema giudiziario, quindi ci attendiamo una grande partecipazione popolare trattandosi di tematiche tanto sentite. Cinque le schede proposte agli elettori: la scheda di colore rosso per il Referendum 1, abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; la scheda di colore arancione per il referendum 2, limitazione delle misure cautelari con l’abrogazione dell’ultimo inciso dell’articolo 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; scheda di colore giallo per il referendum 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati; scheda di colore grigio per il Referendum 4: partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, con l’abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; scheda di colore verde per il Referendum 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Come sempre accade, ci saranno molti cittadini che in questi giorni andranno a cercare la propria scheda elettorale custodita in casa e magari si accorgeranno di aver bisogno di un nuovo documento perché il precedente è pieno, o riporta un vecchio indirizzo, o magari lo avranno smarrito. Per questa ragione – ha proseguito l’assessore Martelli – abbiamo deciso di mobilitare e potenziare gli sportelli front-office elettorale dell’Ufficio Servizi demografici, all’interno dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per far fronte a tutte le richieste che riceveremo dai cittadini. Con il supporto del Dirigente del Settore Transizione al Digitale e Demografici Paolo Santucci, i Responsabili dei Servizi Demografici Roberto Torricella e Anagrafe Isabella Cecamore, e la Responsabile dell’URP Marcella Nicotri sono state organizzate delle aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali da lunedì 6 a domenica 12 giugno, quando i cittadini potranno richiedere i duplicati delle tessere a causa di esaurimento spazi voto, smarrimento o furto, il rilascio delle tessere di coloro che hanno cambiato la residenza, dei neo-diciottenni e dei neo-cittadini italiani, nonché i tagliandi di aggiornamento a seguito di variazione di indirizzo”.

Gli orari di apertura degli sportelli saranno i seguenti: lunedì 6 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; martedì 7 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17; mercoledì 8 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; giovedì 9 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17; venerdì 10 e sabato 11 giugno orario continuato dalle 9 alle 18 e infine domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

“Inoltre è stata prevista un’apertura straordinaria per il rilascio delle carte d’identità, presso la sede centrale in via Calabria nelle seguenti giornate – ha aggiunto l’assessore Martelli -: venerdì 10 giugno dalle 14.30 alle 17.30; sabato 11 giugno dalle 9 alle 19 e domenica 12 giugno dalle 8.30 alle 20.30. Ricordo che i seggi elettorali saranno aperti nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e tutto il personale dei Servizi Demografici sarà coinvolto nelle impegnative attività elettorali e resterà a disposizione dei cittadini”.