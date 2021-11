Serie D, recupero di Castelnuovo Vomano – Recanatese il 24 novembre

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano rende noto che, a seguito di comunicazione della LND, la gara di campionato Castelnuovo Vomano – Recanatese, valevole per la settima giornata del girone F di serie D, che fu interrotta al 2’ del secondo tempo per un infortunio occorso all’arbitro, sarà recuperata e terminata mercoledì 24 novembre alle ore 14,30 a porte chiuse presso lo stadio Comunale di Castelnuovo Vomano; si informa che, essendo la gara a porte chiuse, non sarà consentito l’accesso allo stadio, quindi i biglietti acquistati per la gara che fu interrotta non saranno validi e se ne potrà chiedere il rimborso con le seguenti modalità: per chi avesse acquistato il biglietto online, come riportato al link https://www.ciaotickets.com/news/sospesa-gara-castelnuovo-vomano-recanatese-30102021, il rimborso avverrà automaticamente secondo le modalità riportate, mentre coloro che avessero acquistato il biglietto presso un punto vendita potranno chiedere il rimborso presentando il biglietto integro presso lo stesso punto vendita entro il 31/12/2021.

Si comunica inoltre che, la gara Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e prevista inizialmente proprio per il 24 novembre, è posticipata a mercoledì 15 dicembre alle ore 14,30 presso lo stadio comunale Bruno Abbatini di Genzano di Roma.