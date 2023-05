Recruiting Day di Adecco a Sulmona il 10 maggio 2023

Il 10 maggio, Adecco apre le porte della filiale di Sulmona per incontrare candidati alla ricerca di un’opportunità professionale sul territorio

SULMONA – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, organizza un Recruiting Day il 10 maggio presso la filale di Sulmona in via Monte Grappa 11, con l’obiettivo di incontrare candidati alla ricerca di opportunità professionali sul territorio e restituire valore a professionalità differenti.

Durante il recruiting day, che si terrà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, le risorse interessate avranno la possibilità di ricevere una consulenza personalizzata, in cui le proprie competenze professionali verranno analizzate e messe in relazione con le opportunità offerte dalle realtà sul territorio.

Le figure professionali ricercate sono numerose e diversificate, tra cui operai di produzione, elettricisti, carrellisti, oltre che nuovi profili che si affacciano al mondo del lavoro, neo diplomati e periti.