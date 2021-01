Il Recovery Plan, le priorità per l’Abruzzo: la conferenza di D’Alfonso

PESCARA – Luciano D’Alfonso, elenca le priorità per l’Abruzzo. Il Presidente della Sesta commissione Finanze e Tesoro, del Senato ha tenuto questa mattina presso la propria Officina una conferenza stampa per illustrare ai giornalisti presenti: “il Recovery Plan, le priorità da mettere in campo per la Prossima generazione Abruzzo”.

Durante la conferenza stampa D’Alfonso, ha sottolineato il ruolo che la Regione Abruzzo dovrà ricoprire in relazione alle sfide che attendono il nostro Paese e in considerazione delle importanti misure a sostegno dell’economia nazionale contenute nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza che il Governo sta costruendo attorno a tre grandi priorità: lotta ai cambiamenti climatici, transizione tecnologica e crisi demografica.

Il Senatore D’Alfonso, proietta il suo sguardo al futuro e dichiara che le priorità devono essere centrali e contribuire all’ulteriore sviluppo dell’Abruzzo.

Nel corso della conferenza stampa, il Presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama, ha sottolineato che dal Recovery Plan arriveranno circa tre miliardi che saranno destinati per la Regione Abruzzo, più un miliardo dall’Europa, ma 163 progetti D’Alfonso, sostiene che sono troppi e che la Regione, secondo il Senatore dovrebbe concentrarsi su tematiche specifiche che riguardano: la mobilità e il trasporto su ferro, il trasferimento della conoscenza, la promozione del cablaggio delle scuole, delle università e degli ospedali.