Rds Play on tour Summer 2020 a San Salvo: ecco quando

Domenica 26 luglio la radio dei Grandi Successi ha scelto per il secondo anno consecutivo il comune Adriatico per il viaggio itinerante che si svolgerà in diverse città italian

SAN SALVO – Sta per arrivare la carovana di RDS Play on tour Summer 2020 che domenica 26 luglio farà tappa a San Salvo, città scelta per il secondo anno consecutivo dalla Radio 100% Grandi Successi per il format itinerante che percorrerà l’Italia intera. Nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune, RDS ha voluto, anche quest’anno, essere vicino agli ascoltatori portando il divertimento e la forza della musica in tutta la Penisola, attraverso un viaggio itinerante di note musicali che andrà ad unificare l’Italia in un grandissimo abbraccio virtuale.

La carovana arriverà nel tardo pomeriggio a San Salvo Marina e sarà itinerante su tutto il lungomare Cristoforo Colombo; si sposterà poi in serata in via Vespucci (zona commerciale). Tanta musica e tanto divertimento saranno gli immancabili ingredienti dell’appuntamento organizzato in collaborazione con il Comune di San Salvo e l’associazione culturale “Senza Resa”. Tutto si svolgerà ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti Covid imposte per le manifestazioni estive. Quella di San Salvo è soltanto una delle tante tappe del road tour che porterà musica e intrattenimento nelle più belle località turistiche d’Italia, attraversandone le regioni.

A San Salvo toccherà il primato di rappresentare per il secondo anno consecutivo l’Abruzzo, terra dalla grande attrattiva turistica. Ultima città della costa Adriatica abruzzese, San Salvo è notoriamente conosciuta per le sue ampissime spiagge, premiate da diversi anni con la Bandiera Blu, e per la capacità ricettiva del suo territorio. Un evento di portata nazionale come il tour organizzato da una delle radio italiane più stimate e seguite non fa che amplificare positivamente l’immagine di un comune che possiede già una forte vocazione turistica.

Ne sono estremamente soddisfatti ed entusiasti gli organizzatori, in primis il coordinatore dell’appuntamento sansalvese del tour Antonio Cane, che non nasconde l’orgoglio di aver portato a casa, anche quest’anno, un altro grandissimo successo, oltre ai grandi successi musicali che RDS risuonerà il 26 luglio prossimo.