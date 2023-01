Raf in concerto a Pescara con “La mia casa tour 2023”: data e biglietti

PESCARA – La In Movie Fest International presenta il nuovo concerto di Raf, “La Mia Casa Tour 2023”, Sabato 27 Maggio 2023 ore 21:00 presso il Teatro Massimo di Pescara. Dopo aver animato l’estate 2022 con il brano Cherie, sulla scia dello stesso successo Raf annuncia il nuovo tour La mia casa tour 2023, live nei prestigiosi palchi dei teatri italiani dal prossimo maggio 2023.

Il grande Raf calcherà anche il palco del Teatro Massimo di Pescara, sabato 27 Maggio 2023 ore 21.00. Un atteso ritorno dal vivo dell’artista pugliese, sulla cresta dell’onda dalla metà degli Anni ’80, che ha disseminato il percorso artistico con tante perle indelebili ancora ben vive nell’immaginario collettivo, e che non tornava ad esibirsi live dal 2017 (a parte la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi) per stabilire un nuovo abbraccio virtuale con il suo pubblico di sempre.

In scaletta non mancheranno ovviamente i successi senza tempo, oltre all’ultimo successo Cherie e i brani dell’ultimo album.

“A casa tutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l’armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere. Immaginando di allargare il concetto di casa all’intero pianeta terra, l’equazione rimane sempre la stessa. È un’illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi stessi, con quel poco o tanto che possediamo, mentre mostriamo scarsa empatia verso milioni di persone costantemente in condizioni di sofferenza, nessun interesse nei confronti di una maggiore sostenibilità e nessun impegno nel tentare di contrastare il cambiamento climatico in atto. Stiamo bene solo se a casa tutto va bene. La mia casa, la nostra casa è l’universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere ‘La mia casa’. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l’energia e le emozioni di sempre” ha dichiarato Raf, spiegando il significato e la portata del nuovo tour.

Acquista su Ciaotickets da venerdì 16 dicembre ore 18.00: https://www.ciaotickets.com/